Ембер Герд зникла з твітера після нового власника – колишнього хлопця Ілона Маска

Ілон Маск купив твітер за 44 мільярди доларів тиждень тому. Після цього у соцмережі зник акаунт його колишньої дівчини Ембер Герд.

Цього тижня шанувальники зірки "Аквамена" помітили, що її акаун у твітері просто зник. Деякі користувачі пов’язують це з колишніми стосунками пари у 2016 році.

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Ембер Герд зникла з твітера після того, як Маск купив платформу

Якщо пошукати акаунт Ембер Герд у твітері, то можна побачити пусту сторінку з повідомленням: "Цей обліковий запис не існує".

Ембер Герд видалила свій твіттер,

– йдеться у твіті одного з фанів.

Дехто з користувачів твітера також припустив, що Герд не хоче, аби її "колишній бойфренд мав доступ до її облікового запису та приватних повідомлень". Щоправда, шанувальники актриси розвіяли сумніви й вірять, що у Герд є інша причина на видалення свого акаунту.



Ембер Герд видалила акаунт у твітері / Скриншот

Що відомо про стосунки Ембер Герд та Ілона Маска

, багато знаменитостей (Браян Коппельман, Сара Барелліс, Шонда Раймс, Тоні Брекстон, Теа Леоні) заявили, що роблять перерву або взагалі залишають твітер після його нового власника. Маск сказав, що хоче просувати свободу слова на платформі та розглянути питання про відновлення облікових записів, які компанія раніше заблокувала, тому що, наприклад, вони розповсюджували неправдиву інформацію або підбурювали до насильства.

Стосунки американської акторки Ембер Герд з Ілоном Маском під час подружнього життя з Джонні Деппом – давно не секрет для публіки. Романтичні зустрічі зірок відбувалися вже за місяць після офіційного одруження Ембер Герд з Джонні Деппом. Про зради акторки свідчать фото з камер у ліфті пентгаусу, на яких винахідник обіймає дівчину, одягнену в купальник і накидку.

Знаменитості зустрічалися з 2016 по 2018 рік. Цікаво, що Маск міг стати потенційним свідком у справі проти Деппа, але відмовився. У травні Маск про їхні стосунки написав: "Я сподіваюся, що вони обидва підуть далі. У своїх найкращих проявах кожен із них неймовірний".

Нагадаємо, Маск купив твітер за 44 мільярди доларів. Переговори тривали понад пів року. Компанія подавала до суду на мільярдера, намагаючись змусити його дотримуватись початкової угоди про злиття.