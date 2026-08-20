8 культових фільмів з незрівнянною Емі Адамс, від яких неможливо відірватися

20 серпня свій день народження святкує одна з найталановитіших і найхаризматичніших акторок сучасного Голлівуду – шестиразова номінантка на премію "Оскар" Емі Адамс. Вона здатна легко перевтілюватися у найрізноманітніших персонажів, за що її так обожнюють глядачі в усьому світі.

З нагоди 52-річчя зірки редакція 24 Каналу зібрала добірку найкращих фільмів з Емі Адамс. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Прибуття" (2016)

Коли на Землю несподівано сідають гігантські інопланетні кораблі, людство опиняється на межі глобальної паніки та війни. Військові звертаються до талановитої лінгвістки Луїзи Бенкс із завданням – вона має розшифрувати письмові символи прибульців і з'ясувати їхні справжні наміри. Так, героїня занурюється в мову позаземних істот і починає інакше сприймати час.

"Прибуття": дивіться трейлер фільму онлайн

"Зачарована" (2007)

Юна принцеса Жизель живе в ідеальній мальовничій казці, де панує магія та вічне кохання з першого погляду. Проте все змінюється, коли зла чаклунка виштовхує дівчину у реальний світ. Опинившись на брудних і метушливих вулицях сучасного Мангеттена, наївній красуні доводиться звикати до жорстких законів великого міста та шукати дорогу додому.

"Зачарована": дивіться трейлер фільму онлайн

"Афера по-американськи" (2013)

Харизматичний майстер фінансових махінацій та його спокуслива партнерка потрапляють на гачок непередбачуваного агента ФБР. Кримінальний дует прагне уникнути в'язниці, тому погоджується на ризиковану співпрацю. Тепер вони мають організувати грандіозну пастку для корумпованих політиків і мафіозних кланів.

"Афера по-американськи": дивіться трейлер фільму онлайн

"Нічні звірі" (2016)

Успішна власниця артгалереї Сьюзан має розкішне, але самотнє життя. Все змінюється, коли колишній чоловік надсилає їй рукопис свого неопублікованого роману з присвятою. Сюжет книги виявляється моторошним і жорстоким трилером. Під час читання героїня бачить у ньому болісні натяки на їхнє розлучення та знову відчуває провину.

"Нічні звірі": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших визначних фільмів, де зіграла Емі Адамс:

"Боєць" (2010)

(2010) "Майстер" (2012)

(2012) "Сумнів" (2008)

(2008) "Великі очі" (2014)

Днями свій день народження також святкував Едвард Нортон – зірка фільму "Бійцівський клуб". З нагоди свята наша редакція опублікувала добірку найпопулярніших ролей актора.