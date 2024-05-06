Відчувала себе нікчемністю, – відома акторка розповіла про цькування російського режисера

Британська акторка Емілі Блант розповіла деталі співпраці з російським режисером Андрієм Кончаловським. Вона зізналася, що потерпала від цькування під час одного з кастингів.

До того ж акторка поділилася емоціями щодо знущань від режисерами. На її думку, це поведінка справжнього жінконенависника.

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Що Блант каже про співпрацю з російським режисером

За словами Емілі, вона прийшла на кастинг на роль у фільму "Лев Узимку", який режисував Андрій Кончаловський. Втім, змогу знятися у стрічці отримала його дружина – Юлія Висоцька.

Британська акторка зізналася, що потерпала від цькування режисера у віці 19 років. Тоді Блант зазначила, що атмосфера на знімальному майданчику була мізогінною.

Він був дуже жорстоким під час проб. Йому було приємно ставити мене на місце. Я була розчавлена, коли все закінчилося. Я добре запам'ятала той досвід. Це було жахливо, на той момент я відчувала себе нікчемністю,

– згадала знаменитість.

Ба більше, кінозірка розповіла про поведінку Кончаловського. Як зазначила Блант, він жахливо ставився до неї.

Ти все ж таки не завжди виявляєшся досить стійким, подібне ставлення зачіпає твої почуття, тому актори іноді почуваються як в окопах. Буває, що все виходить легко і красиво, а іноді доводиться стикатися з чимось болючим. Зазвичай, я готова до подібних речей,

– поділилася акторка.

Що відомо про Емілі Блант