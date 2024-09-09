Найпопулярніший серіал на Netflix, який став фаворитом українців за останній час

Осінь буквально створена для моментів, коли можна поринути у світ кіноісторій. Якщо ви не знаєте, який фільм або серіал обрати для перегляду, допомогти можуть рейтинги стримінгових платформ. Особливо популярним серед глядачів є Netflix, де щотижня оновлюються списки топових стрічок.

У рейтингу можна знайти найпопулярніші кінокартини, які сьогодні обирають українці. На Кіно 24 ви дізнаєтеся, який серіал зараз займає перше місце у топі та вартий вашої уваги.

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Найпопулярніший серіал на Netflix

Найпопулярнішим серіалом на Netflix зараз є четвертий сезон "Емілі в Парижі". Вже третій тиждень поспіль цей сезон утримує першу позицію у рейтингах найкращих, тож якщо ви ще не встигли переглянути нові епізоди, зараз чудовий момент це зробити.

Четвертий сезон серіалу поділений на дві частини: перша частина вийшла 15 серпня, а друга – 12 вересня. Кожна з частин складається з п'яти епізодів, тому на вас чекає насичений перегляд із захопливим продовженням пригод Емілі.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

Синопсис нового сезону розкриває кілька цікавих подробиць про розвиток подій у житті головної героїні. Емілі опиняється у складному любовному трикутнику, відчуваючи сильний потяг до двох чоловіків. Однак ситуація ускладнюється тим, що Габрієль тепер чекає дитину від своєї колишньої дівчини. Побоювання Алфі, щодо Емілі та Габрієля, виявляються виправданими, що створює додаткову напругу в її житті.

На роботі теж не все йде гладко. Сільві, керівниця Agence Grateau, стикається з важким вибором, пов'язаним із минулим, що може вплинути на її шлюб. Крім того, всередині агентства починаються кадрові зміни, що додають драматизму й непередбачуваності у сюжетну лінію.

Четвертий сезон обіцяє бути наповненим драмою, романтичними випробуваннями та новими викликами для Емілі, що безумовно зацікавить прихильників серіалу.