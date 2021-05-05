"Емілі в Парижі" повертається: почали знімати 2 сезон серіалу

Один з найпопулярніших серіалів Netflix продовжили на другий сезон. Про це були розмови раніше, але тепер, навесні 2021, оголосили про старт фільмування. Як про це відгукнулися актори серіалу, та чи повернеться Лілі Коллінз до ролі Емілі – читайте в статті.

Всі шанувальники в передчутті, що ж буде у другому сезоні серіалу, а актори, звісно, дуже раді повернутися до процесу знімання. Про це повідомила Лілі Коллінз у своєму інстаграмі.

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Офіційно фільмування серіалу розпочалося 3 травня 2021 року.

Про що 1 сезон серіалу "Емілі в Парижі"

Романтична комедія "Емілі в Парижі" – це проєкт американського сценариста і продюсера Даррена Стара. У ньому йдеться про Емілі Купер, яка переїхала з Чикаго в Париж на роботу в маркетингове модне агенство Savoir – без знання мови, але з наполегливістю та ентузіазмом вона все ж береться до роботи.

Емілі довелося зіткнутись з багатьма курйозними ситуаціями, адже за лічені дні їй потрібно було освоїтись на новій посаді та показати консерваторам, що соцмережі – чудова платформа для реклами. Швидко блог "Емілі в Парижі" отримує шалену популярність, а головна героїня встигає не тільки реалізовувати проєкти на роботі, але й мати романтичні пригоди у місті кохання.

Що відомо про 2 сезон "Емілі в Парижі"

Автори проєкту натякнули, що особисте любовне життя головної героїні ускладниться, адже Габріель залишиться в місті та відновить стосунки з Каміль.

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В інтерв’ю виданню Vogue, Лілі Коллінз розповіла про свої очікування від другого сезону.

"Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними і своєю подругою Мінді. Я також сподіваюся, що французька вимова Емілі покращиться разом з тим, як вона продовжить розвиватися у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потраплятиме в кумедні ситуації. Мені б хотілося, щоб вона почувалася в місті комфортніше, і глибше занурювалася в життя як мешканка, а не як гість. Але хто знає, що станеться", – розповіла головна героїня.

"Емілі в Парижі" 2 сезон: дивіться відео від акторів

На думку акторки, другий сезон потрібен глядачам, щоб втекти від тривожної буденності, у якій ми всі перебуваємо через пандемію.

Ми всі хочемо подорожувати. Всі хочемо втекти від реальності. Бути американкою в Парижі – не революційна ідея, але тепер це неможливо. Нині ми не маємо змоги блукати чужим містом без ліку часу. У серіалі є почуття гумору й безтурботність, і, я думаю, що він з’явився в той час, коли всі ми потребували його найбільше. Всі ми хочемо сміятися й усміхатися. Гадаю, що тепер є надія, і шоу дасть нам це, – сказала Лілі Коллінз в інтерв’ю для Vogue.

Планують, що новий сезон серіалу можна буде глянути вже восени 2021 року на Netflix. Налічуватиме стрічка 10 епізодів.

Що одягатиме Емілі Купер в другому сезоні

Відомо, що французькі критики розкритикували стиль героїні Емілі:

занадто ошатний вигляд;

надто захоплена брендами;

зовсім не замислюється про розумне споживання одягу.



Образ Емілі Купер в першому сезоні / Фото Vogue

Саме тому стиль героїні в другому сезоні мають змінити. І, отже, зробити таким, щоб більше відповідав реаліям сьогодення.

"В її образі з’явиться невимушеність та іронія, які ми можемо побачити у французької подруги Емілі, Каміль, у першому сезоні. Каміль поєднує широкі джинси з піджаками вільного крою або мінісукні із черевиками на грубій підошві, і навіть у вечірній сукні вона не має занадто ошатного вигляду", – зазначає Vogue.



Емілі з Каміль у першому сезоні / Фото Elle

"Для офісу Емілі могла б подумати про заміну власних мініспідниць на невимушені костюми й легкі бавовняні сукні, і їй, безумовно, варто носити більше Off-White з огляду на її спільне чиказьке коріння з дизайнером Вірджилом Абло", – пише американський Vogue.

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"Для її наступної коктейльної вечірки підійде одна з майстерно розшитих суконь Caroline Hu – вона уособлюватиме романтику, якої прагне Емілі. А якщо вона збирається вкласти гроші в дизайнерську сумку, то це має бути сумка Celine. Емілі в принципі варто носити більше Celine, Valentino, Chloé, Jacquemus", – доповнює Vogue.



Valentino весна-літо 2021 / Фото Vogue

Над костюмами Емілі в першому сезоні працювала легендарна художниця костюмів серіалу "Секс і місто" Патриція Філд.

Образи Емілі в першому сезоні серіалу: дивіться відео