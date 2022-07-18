"Дивовижно, що я можу говорити": Емілія Кларк розповіла про операції на головного мозку

Акторка Емілія Кларк, найбільш відома за роллю Дейєнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", згадала про дві складні операції на головному мозку, які вона перенесла у 2011 та 2013 роках. За її словами, тоді вона відчувала найнестерпніший біль.

Днями акторка розповіла про досвід важкого періоду у 24-річному віці. Унаслідок інсульту на зйомках "Гри престолів", Емілія Кларк перенесла дві операції з видалення аневризми та боролась із симптомами недуги.

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Емілія Кларк розповіла про пережиті операції на головного мозку

Сама Емілія вважає, що їй справді пощастило, адже вона бачила знімки головного мозку і там не вистачає однієї ділянки.

Дивовижно, що я можу говорити, іноді членороздільно, і жити своїм життям абсолютно нормально без будь-яких наслідків. Я належу до дуже, дуже, дуже невеликої меншини людей, які змогли це пережити,

– сказала Кларк.

Зірка також зізналася, що пережила найнестерпніший біль. Після пережитого Емілія Кларк створила благодійну організацію під назвою SameYou та почала займатися фінансуванням людей з подібними проблемами.

Нагадаємо, уперше Кларк розповіла про пережиті операції у 2019 році. Проте зараз зірка вже не думає про це. "Особливо, якщо те, що у вас є зараз, чудово", – доповнила Емілія.



Емілія Кларк / Фото з інстаграму акторки

Що сталося на зйомках "Гри престолів" з Емілією Кларк

Все почалося після зйомок першого сезону популярного серіалу "Гра престолів" у 2011 році. Сильний головний біль та нудота застали 24-річну Емілію Кларк під час тренування у спортзалі. Швидка одразу ж доставила її у відділення невідкладної допомоги. МРТ показало, що в актриси аневризма, а лікарі запевнили, що потрібна термінова операція. Кожна хвилина була важливою, але Емілія зізнається, що в той момент в її голові були думки про те, що у неї немає часу на операцію.

Я повинна була підписати дозвіл на операцію. Пам'ятаю, подумала: "Операція на мозку?". Я була дуже зайнятою життям – у мене не було часу на операцію на мозку! Але зрештою я заспокоїлася і підписала, а потім втратила свідомість. Наступні три години хірурги займалися відновленням мого мозку,

– казала Емілія Кларк.

Після цього актриса знову погано почувала себе на зйомках другого сезону у 2013 році. Лікарі виявили у неї другу аневризму. Їй довелося перенести другу операцію.

Коли мене розбудили, я кричала від болю. Процедура провалилася. У мене була сильна кровотеча, шанси вижити зменшувалися з кожною хвилиною. Потрібно було робити трепанацію черепа. Відновлення було ще більш болючим, ніж після першої операції. Частини мого черепа були замінені титановими пластинами – у мене величезний шрам, що йде через всю голову,

– зізналася зірка серіалу "Гра престолів".

Також вона додала, що першими побічними ефектами після операції були проблеми з периферійним зором, пам'яттю та концентрацією. Однак рідні акторки допомогли їй відновитися, а представники телеканалу HBO вирішили не афішувати те, що трапилося.



Емілія Кларк на зйомках "Гри престолів" / Фото з Кіноріуму