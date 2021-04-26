Вагітна Еміральд Феннел красувалась на Оскарі у квітковій сукні Gucci: фото

Церемонія вручення Оскар-2021 розпочнеться за лічені хвилини. А поки на червоній доріжці красуються перші гості шоу. Серед них – вагітна актриса та режисерка Еміральд Феннел.

Знаменита британка прилетіла до Лос-Анджелеса спеціально для церемонії Оскар-2021. І це було очікувано, адже дебютна повнометражна стрічка Еміральд Феннел побореться за золоті статуетки в головних номінаціях.

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На червоній доріжці вагітна кінозірка постала у квітковій сукні від бренду Gucci. До вбрання Еміральд Феннел підібрала лаконічні прикраси та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Цікаво, що режисерка вирішила не витрачати години часу зі стилістами. На грандіозному шоу Оскар-2021 Еміральд прийшла без зачіски, що аж ніяк не повпливало на її ефектну появу перед камерами.



Еміральд Феннел на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Вагітна Еміральд Феннел у сукні від Gucci / Фото Getty Images

Не оминула Еміральд Феннел питань про фільм "Перспективна дівчина", що і привів її на Оскар-2021.

"Вихваляти своїх в нас не заведено. Але знаєте, Кері Малліган просто найкраща. Я переглядала її фільми і мріяла колись попрацювати з нею... Хтось казав, що з нею важко, але тому що вона чесна, відверта", – прокоментувала Еміральд Феннел.

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"Перспективна дівчина": коротко про фільм

Вперше Еміральд Феннел посіла місце режисера та наробила чималого галасу у світі. Фільм "Перспективна дівчина" одразу ж потрапив до списку номінантів Оскар-2021 та може принести як головній актрисі Кері Малліган, так і самій Еміральд золоту статуетку.

Стрічка розповіла про дівчину Кассандру, яка покидає медичний університет та чимало часу проводить у барах, вистежуючи "хороших хлопців", які готові їй "допомогти". Та це частина плану головної героїні, згідно з яким вона прагне застерегти інших дівчат від сексуального насилля.

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