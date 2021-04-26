Церемония вручения Оскар-2021 начнется за считанные минуты. А пока на красной дорожке красуются первые гости шоу. Среди них – беременная актриса и режиссер Эмиральд Феннел.

Знаменитая британка прилетела в Лос-Анджелес специально для церемонии Оскар-2021. И это было ожидаемо, ведь дебютная полнометражная лента Эмиральд Феннел поборется за золотые статуэтки в главных номинациях.

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На красной дорожке беременная кинозвезда предстала в цветочном платье от бренда Gucci. К наряду Эмиральд Феннел подобрала лаконичные украшения и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Интересно, что режиссер решила не тратить часы времени со стилистами. На грандиозном шоу Оскар-2021 Эмиральд пришла без прически, что отнюдь не повлияло на ее эффектное появление перед камерами.



Эмиральд Феннел на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Беременная Эмиральд Феннел в платье от Gucci / Фото Getty Images

Не обошла Эмиральд Феннел вопросов о фильме "Девушка, подающая надежды", который и привел ее на Оскар-2021.

"Восхвалять своих у нас не принято. Но знаете, Кэри Маллиган просто лучшая. Я смотрела ее фильмы и мечтала когда-нибудь поработать с ней... Кто-то говорил, что с ней трудно, но потому что она честная, откровенная", – прокомментировала Эмиральд Феннел.

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"Девушка, подающая надежды": коротко о фильме

Впервые Эмиральд Феннел заняла место режиссера и наделала немалого шума в мире. Фильм "Девушка, подающая надежды" сразу же попал в список номинантов Оскар-2021 и может принести как главной актрисе Кэри Маллиган, так и самой Эмиральд золотую статуэтку.

Лента рассказала о девушке Кассандре, которая покидает медицинский университет и много времени проводит в барах, выслеживая "хороших парней", которые готовы ей "помочь". И это часть плана главной героини, согласно которому она стремится предостеречь других девушек от сексуального насилия.

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