Емма Стоун прикрасила глянець в образі зловісної Круелли: ефектні фото

Прем'єра "Круелли" запланована на 28 травня 2021 року. Та поки до релізу залишається кілька місяців, автори проєкту активно підігрівають цікавість публіки до цієї лиходійки. Днями Емма Стоун, яка зіграла Круеллу, з'явилась на обкладинці глянцю.

Актриса постала в образі своєї кіногероїні. Емма Стоун красувалась у чорно-білій перуці та з ефектним гримом. Також на знімках виднілись чорні рукавиці, в яких акторка постане у фільмі "Круелла".

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Емма Стоун прикрасила обкладинку глянцю / Фото Total Film



Нова Круелла де Вілль / Фото Total Film

Що відомо про фільм "Круелла"

Всі прихильники Disney добре знають, хто така Круелла де Вілль. Саме ця зловісна красуня полювала на "101 далматинця", прагнучи створити з їхнього хутра шубку. Однак історія Круелли є значно цікавішою, що вирішили показати автори нової стрічки.

Всі події відбуватимуться в Лондоні у 1970-их роках. Саме тоді Круелла працює прибиральницею, але мріє займатись мистецтвом і дизайном. Дівчина знайомиться з баронесою фон Хельман, яка й надихає її відкрити свою темну сторону.

Головні ролі у фільму "Круелла" отримали:

Емма Стоун

Емма Томпсон

Марк Стронґ

Пол Волтер Гаузер

"Круелла": дивіться трейлер