Секс – це зростання, – Емма Стоун розповіла про інтимні сцени у фільмі "Бідолашні створіння"

Емма Стоун, американська акторка, що виконала головну роль у фільмі "Бідолашні створіння", висловила свою реакцію на критику еротичних сцен, представлених у творі режисера Йоргоса Лантімоса.

Акторка, яка зіграла роль головної героїні, пояснила, що сцени сексу у фільмі – це не просто про еротичні кадри, а насамперед про розвиток її персонажа.

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Акторка Емма Стоун відповіла на критику інтимних сцен у стрічці

Емма Стоун розповіла, що інтимні сцени у фільмі "Бідолашні створіння" треба сприймати, як частину становлення головного персонажа.

Секс – це, очевидно, величезна частина її зростання. Гадаю, як і для більшості людей у житті. Але я бачу, що для неї це лише один із багатьох аспектів, як і її відкриття нової їжі або філософії, подорожей і танців. Секс – це ще один аспект,

– прокоментувала акторка.

Стоун зазначила, що її персонаж не відчувала сорому і розглядала інтимні сцени чи оголення, як щось повсякденне. Акторка зауважила, що в реальному житті вона не є такою, утім Емма не мала права забирати важливу частину життя Белли.

"Белла абсолютно вільна й не соромиться свого тіла. Вона не знає, що потрібно соромитися цих речей, приховувати щось або не занурюватися в новий досвід… Я не та людина, яка хоче весь час бути оголеною. Але я та, хто хоче вшанувати персонажа настільки повно, наскільки це можливо. Це частина її життя, тож хто я така, щоб стверджувати, що це має бути соромно?", – зауважила Стоун.

Одну з інтимних сцен таки довелося переробити, оскільки вона порушувала британський закон, що могло призвести до заборони стрічки взагалі. У цьому епізоді "Бідолашні створіння" головна героїня Белла займалася проституцією в присутності дітей.

Про що сюжет фільму "Бідолашні створіння"

До лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера доставлять тіло вагітної жінки, яка, намагаючись вкоротити собі віку, вчинила суїцид, стрибнувши у річку. Експерименти доктора Бакстера виявляються вельми сміливими: він відновлює життя жінці, видаливши її мозок та замінивши його мозком її ненародженої дитини.

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму