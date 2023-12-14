У червні 2019 року актриса розмістила коротке повідомлення на своїй сторінці у фейсбук, в якому вона звинуватила Депардьє у сексуальному насильстві під час зйомок фільму. Читайте в матеріалі деталі про ситуацію, яка склалась.

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Емманюель Дебевер звинуватила Жерара Депардьє в сексуальному насильстві

Це сталось на зйомках фільму "Дантон" польського режисера Анджея Вайди, що вийшов на екрани у 1982. Еммануель Дебевер виконала роль Луїзон, дуже молодої дружини головного героя, якого зіграв Жерар Депардьє.

Аж у червні 2019 року актриса оприлюднила стисле повідомлення на своїй сторінці у Facebook, в якому обвинувачувала Жерара Депардьє в тому, що він, як вона стверджує, просунув руку під її спідницю під час зйомок "Дантона".

За святим монстром (Депардьє – 24 Канал) спостерігалося досить багато речей під час наших зйомок… Скориставшись приватністю в кареті, він просунув свою велику лапу під мою спідницю, щоб зав'язати розмову… Я не дозволяла цього робити,

– написала Дебевер.

Актор відкинув звинувачення, заявивши французьким журналістам, що "ніколи й ні в якому разі не принижував жінку".

Спричинити біль жінці для мене абсолютно неприпустимо, це еквівалентно вдарити свою власну матір ногою в живіт,

– відзначив актор

Дебевер наклала на себе руки 7 грудня

Саме в цей день вийшла документальна телепередача із серії "Додаткове розслідування" про Жерара Депардьє. У програмі представлені раніше непубліковані кадри, зняті під час його подорожі до Північної Кореї у 2018 році. За результатами цієї шестиденної подорожі був створений документальний фільм під назвою "Жерар Депардьє: Падіння людожера".

Однак поведінка Жерара Депардьє виявилася настільки непристойною, що фільм так ніколи й не показали публіці,

– зазначили автори телепередачі.

У "Додатковому розслідуванні" показали, як Жерар Депардьє неодноразово ставив свою перекладачку в незручне положення, висловлюючись так: "Моя вага – 124 кілограми без ерекції, а з ерекцією – 126", "У мене колода в трусах", "Ти будеш приймати душ і думати про мене".

Під час екскурсії в конюшні, коли Жерара Депардьє вели подивитися на коней, він висловлював сексуалізовані коментарі в адресу дівчинки, якій було приблизно 10 років.

Жерара Депардьє звинувачують у насильстві понад 10 відомих акторок

У цьому ж телефільмі взяли участь акторки, які брали участь у зйомках з Жераром Депардьє та висвітлили випадки сексуального насильства та домагань з його боку.

Наприклад, актриса Сара Брукс поділилася, як у 2015 році Депардьє засунув їй руку в шорти. Серед акторок також: Елен Даррас, Шарлотта Арнольд та інші.

Актриси стверджують, що статус суперзірки Депардьє фактично діяв як "захисний амулет": всі довкола добре знали про його дії й обходилися мовчки, а актор відчував себе невразливим.