Розкішні сукні та зачіски: як голлівудські зірки виглядали на червоній доріжці Еммі-2022
13 вересня 2022 , 10:25Читать новость на русском
Голлівудські актриси та актори виглядали розкішно у своїх вбраннях на Еммі-2022. Найцікавіші образи зірок на червоній доріжці – дивіться на Кіно 24.
Вручення нагород Еммі-2022 відбулося у Лос-Анджелесі 12 вересня. Серіалу "Білий лотос" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних здобув серіал "Тед Лассо".
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Найяскравіші образи зірок на Еммі-2022
Сара Полсон
Сара Полсон / Фото Television Academy
Лілі Джеймс
Лілі Джеймс / Фото Television Academy