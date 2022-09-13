Розкішні сукні та зачіски: як голлівудські зірки виглядали на червоній доріжці Еммі-2022

13 вересня 2022 , 10:25
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Голлівудські актриси та актори виглядали розкішно у своїх вбраннях на Еммі-2022. Найцікавіші образи зірок на червоній доріжці – дивіться на Кіно 24.

Вручення нагород Еммі-2022 відбулося у Лос-Анджелесі 12 вересня. Серіалу "Білий лотос" вручили найбільше нагород. Перше місце серед комедійних здобув серіал "Тед Лассо".

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Найяскравіші образи зірок на Еммі-2022

Сара Полсон


Сара Полсон / Фото Television Academy

Лілі Джеймс

Лілі Джеймс / Фото Television Academy

Ель Феннінг

Ель Феннінг / Фото Television Academy

Актори серіалу "Гра в кальмара"

Актори серіалу "Гра в кальмара" / Фото Television Academy

Ганна Воддінгам 

Ганна Воддінгам / Фото Television Academy

Александра Даддаріо

Александра Даддаріо / Фото Television Academy

Зендея

Зендея / Фото Television Academy

Аманда Сайфред

Аманда Сайфред / Фото Television Academy

Автор: Наталія Гулій