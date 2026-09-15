Головна телевізійна подія року: список переможців премії Еммі-2026

Телевізійний Оскар роздав свої статуетки. У Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії "Еммі", і цього разу не обійшлось без рекордів: хтось переміг вдруге поспіль, хтось нарешті отримав першу нагороду, а один проєкт узагалі переписав історію премії.

24 Канал розповідає хто повернувся додому не лише з красивими фотографіями з червоної доріжки. Хто переміг на "Еммі-2026" Церемонія відбулася 14 вересня у театрі Peacock у Лос-Анджелесі, а ведучою стала зірка серіалу "Закон і порядок" Маріска Гарґітей. Головні переможці вечора: Найкращий драматичний серіал – "Пітт";

– "Пітт"; Найкращий комедійний серіал – "Відоус-Бей";

– "Відоус-Бей"; Найкращий мінісеріал або антологія – "Ді-Ті-Еф: Сент-Луїс";

– "Ді-Ті-Еф: Сент-Луїс"; Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Вайлі, "Пітт ;

– Ноа Вайлі, "Пітт ; Найкраща акторка у драматичному серіалі – Рі Сігорн, "Єдина";

– Рі Сігорн, "Єдина"; Найкращий актор у комедійному серіалі – Метью Різ, "Відоус-Бей";

– Метью Різ, "Відоус-Бей"; Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";

– Джин Смарт, "Хитрощі"; Найкращий актор у мінісеріалі або телефільмі – Метью Різ, "Звір у мені";

– Метью Різ, "Звір у мені"; Найкраща акторка у мінісеріалі або телефільмі – Саллі Філд, "Надзвичайно яскраві створіння";

– Саллі Філд, "Надзвичайно яскраві створіння"; Найкращий актор другого плану в драмі – Том Пелфрі, "Завдання";

– Том Пелфрі, "Завдання"; Найкраща акторка другого плану в драмі – Еллісон Дженні, "Дипломатка";

– Еллісон Дженні, "Дипломатка"; Найкращий актор другого плану в комедії – Стівен Рут, "Відоус-Бей";

– Стівен Рут, "Відоус-Бей"; Найкраща акторка другого плану в комедії – Кейт О'Флінн,"Відоус-Бей";

– Кейт О'Флінн,"Відоус-Бей"; Найкраще реаліті-змагання – "Зрадники";

– "Зрадники"; Найкраще вар'єте-шоу – "Пізнє шоу зі Стівеном Колбером";

– "Пізнє шоу зі Стівеном Колбером"; Найкраща режисура драми – Сол Метцстін, "Кульгаві коні";

– Сол Метцстін, "Кульгаві коні"; Найкраща режисура комедії – Хіро Мураї, "Відоус-Бей";

– Хіро Мураї, "Відоус-Бей"; Найкращий сценарій драми – Вінс ГілліГан, "Єдина";

– Вінс ГілліГан, "Єдина"; Найкращий сценарій комедії – Кеті Діпполд, "Відоус-Бей". Рекорди Еммі 2026 Особливо скромничати цього року точно не доведеться творцям "Відоус-Бей". Комедійний горор отримав 14 нагород за сезон – шість під час головної церемонії та ще вісім на Creative Arts Emmy. Це новий рекорд для комедійного серіалу: попередній належав "Студії" з 13 статуетками.

Метью Різ теж вирішив не вибирати одну категорію. Він став першим актором в історії "Еммі", який за один рік переміг одразу у двох категоріях за головні ролі – у комедії та мінісеріалі.

А Джин Смарт забрала вже восьму акторську "Еммі" та вп'яте перемогла за серіал "Хитрощі". Вона стала першою виконавицею, яка отримувала нагороду за кожен сезон одного серіалу. Еллісон Дженні того ж вечора також здобула свою восьму акторську статуетку.

Саллі Філд у 79 років стала найстаршою переможницею у своїй акторській категорії, а зал зустрів її перемогу оваціями стоячи. Хіро Мураї тим часом став першим азійським режисером, який отримав "Еммі" за режисуру комедійного серіалу.

"Пітт" вдруге поспіль назвали найкращою драмою.

Окрему гуманітарну премію Боба Гоупа цього року отримав Майкл Джей Фокс