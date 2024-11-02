4 фільми з осінньою атмосферою, які зроблять ваш вечір затишним

Вже настав останній місяць осені – листопад. На вулиці тепер темнішає раніше, а вечори стають холоднішими.

Ще більше зануритися в атмосферу осені допоможуть фільми, які налаштують на відповідний настрій. Кіно 24 підготував добірку стрічок, які подарують відчуття затишку й меланхолії.

Не пропустіть 5 серіалів Netflix, які варто подивитися холодними осінніми вечорами

"Ножі наголо" (2019)

Після святкування свого 85-річчя заможного Гарлана Тромбі знаходять мертвим у його маєтку. Детектив Бенуа Блан береться за розслідування цієї справи, хоч всім і здається, що це було самогубство. Чоловік починає спілкуватися з родичами Гарлана та розуміє, що кожен з них потенційно міг бажати йому смерті. Через деякий час детектив дізнається, що Марта, доглядальниця померлого, страждає на хворобу, через яку її нудить, коли вона намагається збрехати. У цей момент Бенуа розуміє, що жінка – ключ до розгадки справи.

"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн

"Розумник Вілл Гантінг" (1997)

Вілл Гантінг працює прибиральником в одному з університетів штату Массачусетс. Попри бідність та постійні бійки, хлопець має приголомшливі математичні здібності та високий інтелект. Професор Ламбо залишив у коридорі інституту дошку із завданням, розв'язок якого ніхто зі студентів не зміг написати, окрім Вілла. Тоді чоловік був здивований розумом прибиральника, який навіть не мав освіти. Професор пропонує Віллу поглибити свої знання в математиці, на що отримує відмову. Втім, хлопець змінює власне рішення, коли йому загрожує ув'язнення. Гантінг погоджується на сеанси психотерапії та вивчення математики.

"Розумник Вілл Гантінг": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі Поттер та в'язень Азкабану" (2004)

Гаррі, Рон і Герміона перейшли на третій курс магічної школи Гоґвортс. Після закінчення літніх канікул, чарівники дізнаються про втечу Сіріуса Блека з в'язниці Азкабан. Чоловік – слуга темного мага Волдеморта та хрещений батько Поттера. Усі говорять про те, що Сіріус втік з в'язниці, щоб вбити Гаррі. Тому чарівники знову об'єднуються, щоб дізнатися більше про Блека і вигадати спосіб, як врятувати Поттеру життя.

"Гаррі Поттер та в'язень Азкабану": дивіться трейлер онлайн

"Сімейка Адамсів" (1991)

Заможна родина Адамсів живе у власному готичному маєтку. Вже пройшло понад 20 років, як дядько Фестер не заходив до помешкання родини. Через це всі думали, що він зник і ніколи більше не повернеться. Однак одного дня на порозі маєтку з'являється Фестер, що правда, несправжній. Зловісний доктор видає себе за дядька, бо хоче привласнити собі будинок і статки Адамсів. Втім, донька Венздей одразу розуміє, що перед нею фальшивий Фестер. Попри це, доктору вдається стати частиною родини й почати втілювати свій план у життя.

"Сімейка Адамсів": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку з переліку та пориньте в атмосферу осені. Насолоджуйтеся переглядом!