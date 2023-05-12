Ендрю Гарфілд зіграє роль астронома Карла Сагана: його батько з Кам’янець-Подільського

Актор Ендрю Гарфілд, відомий за роллю Людини-павука, зіграє у новому фільмі вченого українського походження Карла Сагана. Режисером фільму стане оскароносний Себастьян Леліо.

Фільм матиме назву "Мандрівники" (Voyagers) і розповість історію астронома Карла Сагана, який має українське коріння і є автором науково-фантастичного роману "Контакт".

Цікаво Королева Шарлотта і принц Георг: реальна історія кохання, яку не показали у серіалі Netflix

Ендрю Гарфілд зіграє астронома українського походження Карла Сагана

Події фільму "Мандрівники" відбуватимуться у 1977 році, коли NASA готувалося до запуску перших міжзоряних зондів людства. За сюжетом, командаСагана має намір створити повідомлення, яке супроводжуватиме їх дослідження, відоме як "Золотий рекорд". Воно включатиме музику та зображення для можливих позаземних цивілізацій.

Але те, що починається як місія "гонка з часом", перетворюється на історію кохання між Саганом та режисером-документалістом Енн Друян, яка стала третьою дружиною Сагана. Її роль зіграє Дейзі Едгар-Джонс, партнерка Гарфілда за серіалом "Під прапором небес".



Енн Друян та Карл Саган / ABC

Що треба знати про Карла Сагана: коротко про головне

Карл Саган – американський астроном українського походження, який пропагував експансію земної цивілізації у Всесвіті й став родоначальником науково-просвітницького жанру літератури, присвяченого космічному майбутньому людства.

Народився 1934 року у Брукліні. Батько Карла Сагана народився в Кам’янець-Подільському, а його дід жив у селі Сасів (Львівська область), де заробляв на життя перевезенням пасажирів на спині через річку Буг. Маму звали Клара Грубер, сім’я емігрувала до США у 1905 році.

Карл Саган отримав десятки престижних нагород. Зокрема, Національна академія наук США нагородила його "за вагомий внесок у застосування науки на користь суспільства". У 1998 році Відділення планетології Американського астрономічного товариства заснувало медаль імені Карла Сагана за досягнення в науці про планети. Саган також отримав Пулітцерівську премію у 1978 році. Крім того, на Марсі є кратер, який був названий на честь Карла Сагана.

Нещодавно стало відомо, що Том Голланд зіграє роль психопата. Більше про новий фільм з актором читайте за посиланням.