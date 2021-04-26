Ентоні Гопкінс перед Оскаром відвідав могилу батька: промовисте відео

Джерело:інстаграм Ентоні Гопкінса
Голлівудський актор Ентоні Гопкінс вирішив дистанційно долучитись до 93 церемонії Оскар. Та за кілька годин до старту шоу номінант премії опублікував ролик із цвинтаря.
Ентоні Гопкінс претендує на Оскар-2021 у номінації "Найкращий актор". Якщо він таки виборе перемогу, то встановить рекорд Американської кіноакадемії. І, здається, для самого Ентоні Гопкінса ця відзнака важлива, адже за кілька годин до старту церемонії він відвідав могилу батька.
Важливо Переможці Оскара-2021: список лауреатів престижної премії
Актор показав відео у своєму інстаграмі. На цвинтарі Ентоні Гопкінс зачитав вірш "Не йди покірно в темряву".
Річард Гопкінс, мій улюблений батько, який відпочиває у вічному мирі,
– написав актор.
"Батько": дивіться трейлер