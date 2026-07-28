Батько проігнорував весілля Емми Робертс: його заява лише підлила олії у вогонь

Американська акторка Емма Робертс офіційно стала дружиною актора Коді Джона. Весілля вийшло по-справжньому голлівудським: зіркові гості, дизайнерська сукня і мальовничий маєток в Айдахо. Та одна людина, присутності якої чекали найбільше, на церемонії так і не з'явилася.

Як повідомляє pagesix, список гостей на весіллі Емми Робертс та Коді Джона виглядав як список претендентів на обкладинку глянцю: Демі Мур, Сара Полсон, Крістен Стюарт, Біллі Лурд, Ешлі Бенсон. Була навіть тітка Джулія Робертс із чоловіком – родина в повному складі, за одним важливим винятком. До вівтаря наречену вів не батько, а її 5-річний син Роудс – сцена, зворушлива сама по собі, але яка мимоволі нагадала всім, кого поруч не виявилось.



Ерік Робертс проігнорував весілля доньки / Фото BACKGRID



Поки весілля гриміло в маєтку родини Коді Джона в Айдахо, 70-річний актор та батько нареченої Ерік Робертс, за версією папараці, святкував по-своєму – у спортзалі Лос-Анджелеса. Кожен проводить вихідні так, як йому зручніше.

Мовчати довго актор не став і невдовзі відповів:

Я люблю свою доньку, завжди любив і завжди любитиму. Чудово, що вона святкує так, як хоче, і з тими, з ким хоче, – сказав актор.

Формулювання дипломатичне до бездоганності – з тих, що не дають приводу для скандалу, але й не дають відповіді на головне питання: а чому, власне, не поруч.



Актор Ерік Робертс не прийшов на весілля доньки Емми Робертс / Фото BACKGRID



Втім, дивуватися особливо нема чому. Про непрості стосунки батька й доньки говорять давно, і сам Ерік Робертс навесні вже намагався загасити чутки, наполягаючи, що жодного конфлікту немає.

Ба більше, Ерік Робертс неодноразово визнавав, що в молодості був далеко не ідеальним батьком. За його словами, він не міг дати доньці емоційної підтримки, якої вона потребувала, і бере за це повну відповідальність.

До слова, це далеко не єдина голлівудська родина, де стосунки між батьками й дітьми залишаються непростими. Нещодавно стало відомо, що донька Тома Круза, Сурі офіційно відмовилася від прізвища зіркового батька.



