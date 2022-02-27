Ештон Кутчер, який одружений на Мілі Куніс з Чернівців, підтримав Україну

27 лютого 2022 , 17:42
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Джерело:

твіттер Ештона Кутчера

Зараз з Україною не лише весь світ, а й Голлівуд. Американський актор Ештон Кутчер висловив нам свою підтримку у війні з Росією. Схоже, він по-особливому стурбований, адже його дружина Міла Куніс родим з Чернівців.

У той час, як зірки російського кінематографу не насмілюються говорити про військову агресію Путіна в Україні, голлівудські актори не мовчать. Зокрема 44-річний Ештон Кутчер з комедії "Пригоди у Веґасі" відреагував на війну в центрі Європи.

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Я підтримую Україну,
– лаконічно висловився Ештон Кутчер. 

Зауважимо, що його дружини Міли Куніс немає в жодній зі соціальних мереж. Тож можна припустити, що актор висловився за всю сім'ю. 

Нагадаємо, голлівудська акторка Міла Куніс народилася в Чернівцях у єврейській родині. Сім'я майбутньої акторки емігрувала до Лос-Анджелеса, коли їй було всього 8 років. Вступивши до початкової школи, вона не знала англійською ані слова. 

Хто з Голлівуду підтримав Україну 

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Автор: Марина Джура