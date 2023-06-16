Пригодницький бойовик "Евакуація 2‎" вийшов на Netflix: чи варто дивитися

Пригодницький бойовик "Евакуація 2‎" вийшов на Netflix 16 червня. Як і в дебютній стрічці, головну роль зіграв Кріс Гемсворт, до нього долучилися Гольшифте Фарахані, Адам Бесса, Даніел Бернхардт та інші актори.

"Евакуація 2" ґрунтується на графічному романі Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Ентоні Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса та Еріка Скіллмана. Режисером бойовика став Сем Харгрейв.

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Що варто знати про пригодницький бойовик "Евакуація 2‎"

У продовженні "Евакуації" розповідають історію найманого вбивці Тайлера Рейка, який знову вирушає на смертельну місію. Цього разу йому доручено рятувати сім'ю безжалісного грузинського злочинця. Події розгортаються в засніженому регіоні Східної Європи, створюючи особливу атмосферу.

На стрімінгу Netflix фільм доступний українською мовою. На Rotten Tomatoes стрічка має 78 % "свіжості" від кінокритиків та 87 % від глядачів. Найпалкіші шанувальники, які вже переглянули новий фільм, поділилися своїми відгуками:

"Перевершує свою попередню роботу своїм невпинним екшеном і жорстокістю, що збентежують";

"Все загострилося: більше дії, більше божевілля, більше вибухів, більше підпалених ударів. Я захопився і хочу більше!";

"Загальна історія менш натхненна, але дія вражає сильно, і Гемсворт є надзвичайно ефективним лідером";

"Евакуація 2" покращує все, що зробив оригінал. Більше, голосніше, краще. Кріс Гемсворт і команда створюють божевільні, чудово поставлені сцени дій, милу операторську роботу та жорстку, напружену історію";

"Фільм набагато кращий, ніж оригінал, з однаковою частиною сюжету та дії, що тримає вас на краю сидіння";

"Евакуація 2" – це насичене екшном продовження";

"Навіть досвідчені професіонали та кіномани роззявлять рота й дивуватимуться графікою і вибуховими сценами!".

"Евакуація 2‎": дивіться трейлер

Нагадаємо, перша частина захопливого бойовика Netflix "Евакуація" вийшла на стрімінговій платформі 24 квітня 2020 року. У перший місяць після прем'єри, захопливий екшн переглянуло мільйони людей, що зробило його одним з найуспішніших проєктів Netflix.