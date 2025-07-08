Стрічка "F1® ФІЛЬМ" стала найкасовішим фільмом Apple на сьогодні: яку суму вдалося зібрати

Всього за 10 днів у прокаті стрічка "F1® ФІЛЬМ" зібрала 293 мільйони доларів у світовому прокаті. Фільм став найкасовішим кінопроєктом Apple.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. У матеріалі розповімо, про яку суму йдеться.

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"F1® ФІЛЬМ" став найкасовішою стрічкою Apple на сьогодні: подробиці

Спортивна драма "Формула-1" про автоперегони з Бредом Піттом у головній ролі зібрала 293 мільйони доларів у світовому прокаті за перші 10 днів після релізу.

До речі, дивіться також, як створювався культовий саундтрек до стрічки "F1® ФІЛЬМ" – за посиланням.

"F1® ФІЛЬМ": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка, створена Apple, випередила всі попередні фільми студії за касовими зборами. Для порівняння, "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе зібрав 158 мільйонів доларів, а "Наполеон" Рідлі Скотта — 221 мільйон доларів.

Таким чином, "Формула-1" стала найкасовішим фільмом Apple на сьогодні.