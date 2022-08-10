Добронравов, який підтримав російських окупантів, відмовився від зйомок у 8 сезоні "Сватів"

Федір Добронравов, який підтримує росію у війні проти України, не продовжить зйомки у восьмому сезоні скандальних "Сватів". Як відомо, фінальний сезон знімуть у росії.

Про відмову від участі Добронравова повідомив російський актор театру і кіно Едуард Радзюкевич, який знявся у "Татусевих доньках". За його словами, Добронравов вирішив піти, бо "вистачить".

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Добронравова не буде у восьмому сезоні "Сватів"

Одіозний 60-річний Федір Добронравов у всіх попередніх сезонах "Сватів" – виконавець ролі Івана Будька.

Тут, як і в будь-якій іншій справі, все добре в міру. Щодо відходу Добронравова: треба розуміти, що кожен сам для себе вирішує, коли варто йти. І якщо Федя вирішив піти, то це абсолютно його справа, значить, вирішив, що вистачить,

– зазначив Радзюкевич.

Зйомки 8 сезону "Сватів" планують розпочати наприкінці 2022 року, щоправда, у Росії. Як відомо, Анні Кошмал пропонували знятися у продовженні, але зірка відмовила. Вона пообіцяла більше ніколи не зніматися разом із російськими акторами та в жодному російському проєкті.

– українська акторка, яка стала популярною завдяки 5 і 6 сезонам "Сватів". За роль Євгенії вона була номінована на телевізійну премію "Телетріумф" у категорії "Акторка телевізійного фільму/серіалу (виконавиця жіночої ролі)". Після 7 сезону, який зняли у 2021 році, зірка закінчила співпрацю з російськими акторами.

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Що відомо про позицію Добронравова щодо війни в Україні

Ще у квітні 2014 року російський актор дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією.

У листопаді 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну на три роки. Крім цього, він потрапив у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Пізніше, у 2019 році, його виключили з чорного списку, а у 2020 році дозволили в’їзд в Україну.

У червні 2022 року Федір Добронравов відвідав російських окупантів у лікарні. Таким чином, він публічно заявив, що підтримує повномасштабне вторгнення росіян в Україну.