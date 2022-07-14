В інстаграмі один з підписників запитав, чи вірить Анна в те, що продовження популярного серіалу "Свати", де вона виконувала одну з головних ролей, зніматимуть в росії.
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Анна Кошмал про зйомки "Сватів" у росії
Акторка підкреслила, що творці "Сватів" – українці, тому вона не розуміє, як можуть знімати продовження стрічки в росії.
Багато чуток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали: творці серіалу "Свати" – українці. І режисер цього серіалу один – Андрій Яковлєв. Він – українець. Все, що вони там собі вигадали... Я не знаю…
– наголосила Кошмал.
Анна Кошмал про зйомки "Сватів" / Скриншот інстаграм-сторіс акторки
Нагадаємо, нещодавно Анна розповідала, що їй дзвонили з росії та пропонували знятися у продовженні серіалу. На таку пропозицію акторка відповіла коротко та лаконічно: "Ні". Вона стала однією з тих акторок, які пообіцяли більше ніколи не зніматися разом із російськими акторами та в жодному російському проєкті.
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Реакція акторів "Сватів" на війну в Україні
- Одіозний Федір Добронравов, виконавець ролі Івана Будька, після довгої мовчанки, публічно заявив, що підтримує Росію у війні проти України. Крім цього, він зустрівся з пораненими росіянами у лікарні.
- Олександр Феклістов висловив слова солідарності українському народові. Він зіграв у 3,4 та 5 сезонах "Сватів" колегу Юрія Анатолійовича – ректора інституту.