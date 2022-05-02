Фелтон, Редкліфф, Фелпс: зірки "Гаррі Поттера", які солідарні з Україною

Сьогодні, 2 травня, у світі відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера, що присвячений герою популярних книг Джоан Роулінг та серії однойменних фільмів про хлопчика, який переміг зло – темного чарівника Лорда Волдеморта.

Світові знаменитості продовжують висловлювати слова підтримки Україні, повідомляє 24 канал. До Міжнародного дня Гаррі Поттера, 24 канал розповість про акторів, які солідарні з українцями.

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Які актори з "Гаррі Поттера" підтримали Україну

Деніел Редкліфф

Актор, який зіграв Гаррі Поттера, підтримав Україну, порівнявши Путіна з темним чарівником Лордом Волдемортом. На сторінці прихильників в інстаграмі він написав: "Я ще раз кажу вам усім: у світлі повернення лорда Владіморта ми настільки сильні, наскільки ми єдині, настільки слабкі, наскільки ми розділені".

Крім цього він заявив, що подарує усім безплатні чарівні палички, щоб всі могли захистити себе від Темного Лорда.



Деніел Редкліфф підтримав Україну / Скриншот допису

Том Фелтон

Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, активно веде сторінку в інстаграмі, часто публікує там відео, на яких співає. У березні він опублікував ролик, під яким залишив посилання на сторінку Razom for Ukraine – некомерційної організації, яка підтримує українців.

Том Фелтон підтримав українців: дивіться відео онлайн

Раніше актор також висловлював свою підтримку в дописах: "Посилаю солідарність та молитви всьому українському народу, всім у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всім, хто постраждав. Ми з вами".



Том Фелтон підтримав Україну / Фото з інстаграму актора

Олівер Фелпс

Олівер Фелпс, який зіграв у сазі "Гаррі Поттер" Джорджа Візлі, підтримав Україну. Він придбав футболку з українською символікою та опублікував фото у себе в інстаграмі. Як відомо, кошти, отримані від продажу мерчу, спортсмен жертвує українцям, які постраждали від війни.

Я приєднуюсь до @usykaa, щоб підтримати українські зусилля з надання допомоги цією лімітованою лінією одягу. Весь прибуток буде пожертвуваний,

– написав в інстаграмі Олівер Фелпс.



Олівер Фелпс у футболці бренду Олександра Усика / Фото з інстаграму актора

Українців підтримала й письменниця Джоан Роулінг, без якої фільму про Гаррі Поттера не було б. Вона закликала світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.

