Попри війну: фестиваль "Кіносарай" відбудеться, але не на Чернігівщині

Влітку 2022 році відбудеться Міжнародний фестиваль позитивного кіно "Кіносарай". Захід мав святкувати своє 10-річчя на хуторі Обирок, що на Чернігівщині, проте війна змінила плани – фестиваль проведуть у Києві.

Тема 10-го ювілейного фестивалю – "Прояв волі". Команда "Кіносараю" хоче розповісти про внутрішньоособистісну і колективну силу, яка формує українську жагу до сталого розвитку цивілізації. Цей прояв волі ми бачимо кожного дня на фронті й в тилу. Сплачуючи високу ціну, мільйони українців наближають військову, культурну та ідеологічну перемоги.

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Чому змінили локації

"Обирок, на щастя, неушкоджений, але близькість російського кордону становить велику небезпеку для наших гостей, немає також і мосту на трасі", – кажуть організатори події.

Команда фестивалю прийняла рішення провести захід у Києві, одразу на двох локаціях:

Перша – це простір SKVO space на березі Дніпра. Це місце максимально наближує атмосферу хутора Обирок посеред столиці;

Друга цьогорічна фестивальна локація – артхаусний кінотеатр KINO42 на Подолі, де покази не припиняються навіть під час повітряних тривог, адже кінотеатр знаходиться в укритті.

Що покажуть у програмі фестивалю

Як і завжди, у межах фестивалю відбудеться показ міжнародної та національної короткометражних програм та добірка фільмів про сталий розвиток.

Спеціальним показом програми Сталий розвиток та фільмом-закриттям стане українська премʼєра фільму "Чорнобиль: Втрачені стрічки", 2022 року. Це документальний фільм Sky Original, створений Top Hat Productions спільно зі Sky Studios. Режисер і продюсер Джеймс Джонс – він особисто представить фільм та відвідає Київ. Виконавчий продюсер – Даррен Кемп.

У фільмі покажуть архівні кадри та записані інтерв’ю з очевидцями, весь жахливий портрет масштабів катастрофи. Крім цього, зобразять те, як радянська влада намагалася приховати інцидент і загалом наслідки аварії.

"Чорнобиль: Втрачені стрічки" – це повна, неприкрашена справжня історія того, що сталося в одній із найменш зрозумілих трагедій 20 століття,

– повідомили HBO Max.

"Чорнобиль: Втрачені стрічки": дивіться трейлер

Крім цього, відбудеться низка зустрічей з кіномитцями. Деталі повідомлять згодом. Квитки на подію можна придбати за посиланням.