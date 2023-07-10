На фронті загинув український актор Філіп Віннер

В боях за Україну загинув український актор "ЧЕсного Театру" Філіп Віннер. Про його смерть стало відомо в день його народження, 9 липня.

Акторові мало виповнитися 32 роки, проте тепер йому назавжди 31. З перших днів війни Філліп захищав Україну на полі бою.

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На фронті загинув актор Філіп Віннер

Про втрату написали колеги Філліпа, а також ЧЕсний Театр, в якому він працював. "Наш актор, Філіп Віннер назавжди в строю. Родина нашого театру збідніла", – відгукнулися вони.

З перших днів вторгнення Філіп захищав нашу землю в найгарячиших точках…. Та продовжував жити театром, на його сторінці побачите вірші з окопів, він привіз театр з собою на війну. Його вбила Росія. Не пробачимо. Щирі співчуття родині і друзям,

– йдеться на сторінці ЧЕсного Театру.

Філіп Віннер / Фото з фейсбук-сторінки ЧЕсного театру

На смерть актора відреагувала також українська актриса Ганна Хижняк. "Я буду рухатися далі заради тебе, Філіп. Таких немає. Ти – єдиний. (...) Ти завжди виручав. Ти завжди був щирий", – написала вона.

Скільки доброти і любові ти подарував. Скільки сміху. Твій сміх. Я памʼятаю, коли ти мені сказав, що підеш захищати нашу країну. І як ти завжди старався триматися. Твоя мати виховала справжнього чоловіка. І я пишаюсь тобою. І Люблю всім серцем. Ти там назавжди. І в наших щасливих місцях,

– доповнила Ганна.

Максим Девізоров, зірка "Перших ластівок", розповів в інстаграмі, що "сьогодні (9 липня – 24 Канал) у Філіпа день народження. "Мало виповнитись 32. Але сьогодні стало відомо про його загибель. Філіп був актором, творцем і воїном. Світла пам'ять", – сказав він.

, Філіп Віннер вступив до Збройних Сил України ще на початку повномасштабного вторгнення. Служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні, перебував на передовій на Донецькому напрямку з грудня 2022 року.

Актор часто описував війну на "нулях": "Ми змінюємо реальність щодня, після кожного нашого вчинку... Що таке Доля? Це знає Тарас Григорович Шевченко. Я це намагаюся тільки зрозуміти. І зараз, після проходження гарячих, шалено морозних, дощових і недоспаних днів війни, після погляду Смерті в мої очі… я на 100 % усвідомлюю й розумію, чого я хочу у своєму житті. І яку ціну я готовий за це заплатити, який шлях пройти, – писав він у травні.

До того ж Філліп любив декламувати поезію українських поетів. Останнє відео він записав в окопі у червні. У ролику можна почути вірш Василя Симоненка "Є у коханні будні і свята" 1961 року.