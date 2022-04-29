Ще до війни, режисер стрічки "Мирний-21" Ахтем Сеітаблаєв разом з командою у межах Зимового Кіноринку ОМКФ презентував робочі матеріали фільму. Тепер, за сприяння FILM.UA Distribution, наприкінці травня картину презентують на Marché du Film – кіноринку, що проходить у розпал Міжнародного Каннського кінофестивалю.

Воєнна драма "Мирний-21" розповідає про Луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Фільм Ахтема Сеітаблаєва покажуть на одному з найбільших кіноринків Європи – в Каннах

Фільм заснований на реальних подіях, які розгорнулися на Сході України у червні 2014 року. "Мирний-21" – сторінка з історії про героїчний спротив українських прикордонників, які відзначають професійне свято, День прикордонника України, 30 квітня.

"24 лютого 2022 року саме українські прикордонники першими взяли на себе удар, як і 8 років тому на Сході України. Сьогодні творча команда фільму "Мирний-21" на рівні з іншими захисниками боронить українську землю: хтось вступив до лав ТрО, хтось склав присягу та приєднався до ЗСУ, хтось знайшов себе у волонтерстві або на інформаційному фронті", – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, що актор драми "Мирний-21" Павло Лі 6 березня трагічно загинув в Ірпені, рятуючи дітей.

"Військова техніка, яку використали для зйомок, допомагає нашим бійцям на фронті, а Дейнеко Сергій Васильович, Голова Державної прикордонної служби України, який надихнув Ахтема на створення фільму, та Анатолій Кацюрба, чинний полковник Державної прикордонної служби, який виступив у ролі співсценариста фільму, мужньо виконують свій обов’язок та захищають Україну від військової агресії з боку Росії", – доповнили вони.