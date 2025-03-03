Найскандальніший переможець Оскара-2025: де можна подивитись фільм "Анора" онлайн

Триває церемонія нагородження кінопремії Оскар-2025, і цей рік не обійшовся без бурхливих обговорень та скандалів навколо премії. Однією з головних тем цього року стала стрічка Шона Бейкера "Анора", адже у стрічці зіграли путіністи.

Стрічка уже отримала нагороди у категоріях "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий монтаж". Проте поряд з успіхами "Анори" фільм також став об'єктом гострих дискусій.

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Де дивитись фільм "Анора"

Багато хто ставить запитання, чому фільм "Анора" отримує стільки нагород на Оскарі-2025. Якщо ви ще не мали можливості побачити цю стрічку і не впевнені, чому вона викликає такі сильні емоції та обговорення, ви можете подивитися фільм та зробити власні висновки на платформі tv.apple.com.

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Анора" – це драма, яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак її щастя не триває довго – батьки хлопця дізнаються про цей шлюб і намагаються примусити молодят анулювати його, що призводить до напружених подій і драматичних поворотів у житті головних героїв.

Варто зауважити, що у фільмі знявся російський актор Юрій Борисов, який відомий своєю підтримкою війни та окупації українського Криму. Це стало додатковим аспектом, який викликав критику у багатьох глядачів та медіа, особливо в Україні. Однак, на щастя, сам Борисов не здобув перемогу в категорії "Найкращий актор другого плану", хоча був номінований.