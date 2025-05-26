Довгоочікуваний спін-офф культової франшизи "Джон Вік": коли прем'єра в кінотеатрах України
- Компанія Green Light Films анонсувала спін-офф "Джон Вік" під назвою "Балерина", в якому Ана де Армас грає Єву Макарро, балерину, що стає професійною вбивцею.
- Фільм вийде в кінотеатрах України 4 червня 2025 року, режисером є Лен Вайзман, а сценарій написав Шей Геттен.
Компанія Green Light Films презентує спін-офф культової франшизи "Джон Вік" "Балерина". Цей кримінальний екшн – одна з найочікуваніших прем'єр літа.
У фільмі розповідається про Єву Макарро, яку жага помсти перестворює на професійну вбивцю. Стрічка поєднує нестримну енергію бойовика і витончену естетику балетного мистецтва, повідомляє Кіно 24.
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Що відомо про фільм "Балерина"
У центрі сюжету старанна учениця балетної школи Єва та безжальна вбивця з кримінального угрупування Руська Рома. Коли Єва виконує завдання від директорки, то дізнається таємницю вбивства свого батька. Дівчина вирішує помститися і перетинається із самим Джоном Віком.
"Балерина": дивіться онлайн трейлер фільму
Ролі у фільмі "Балерина" виконали:
- Ана де Армас – Єва;
- Кіану Рівз – Джон Вік;
- Ієн Макшейн – Вінстон Скотт;
- Анжеліка Г'юстон – директор.
Режисером кримінального екшину став Лен Вайзман, відомий роботою над фільмами серії "Інший світ", "Міцний горішок 4.0" і "Пригадати все". Стрічка заснована на сценарії Шея Геттена.
Кримінальний екшн "Балерина" стартує в кінотеатрах України 4 червня 2025 року.
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