Найсуперечливіший фільм року: що треба знати про скандальну "Білосніжку", яка вийшла на екрани

Музичний фентезійний фільм "Білосніжка", що став римейком мультфільму 1937 року, – один з найочікуваніших у 2025. Та ще до прем'єри навколо цієї стрічки вирували скандали й суперечки.

Сьогодні, 20 березня, "Білосніжка" вийшла в українських прокат – її вже можна дивитися в кінотеатрах. Кіно 24 розповість про сюжет мюзиклу, основні скандали, пов'язані з ним, та перші відгуки критиків.

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Світ вперше побачив на екранах казку про Білосніжку у 1937 році, коли Disney випустили мультфільм "Білосніжка та семеро гномів". За майже 90 років кінокомпанія вирішила створити римейк, режисером якого став Марк Вебб. Головні ролі зіграли Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Ендрю Бернап, Ансу Кабіа та інші.

Про що розповідає мюзикл

Кіноадаптація все ще нагадує оригінальний мультфільм, але з новими ідеями та сенсами. Добрі король і королева правлять королівством і виховують доньку. Та після смерті королеви до палацу приходить інша жінка, яка відсилає короля на війну, робить з дівчинки служницю і стає новою правителькою.

Нова королева переконана, що є найкрасивішою жінкою у світі. Це їй підтверджувало чарівне дзеркало. Та коли падчерка королеви, Білосніжка, подорослішала – вона втратила свій статус. Зла Королева наказує спіймати й вбити Білосніжку. Та на щастя, дівчині вдається втекти у зачарований ліс.

У фільмі також з'являється Джонатан, образ якого відрізняється від образу принца з казки. І хоч між ними зароджуються почуття, Білосніжка не забуває про свою головну мету – відновити справедливість.

"Білосніжка": дивіться трейлер онлайн

Чому фільм критикують та які скандали виникли

Задовго до прем'єри мюзикл почали критикувати. Все почалося ще з кастингу, коли на роль Білосніжки обрали Рейчел Зеглер, в якої латиноамериканське коріння. Згідно з казкою, шкіра героїні має бути "білою, як сніг". Та й сама акторка розкритикувала оригінальний мультфільм через застарілі стереотипи й зосередження на любовній історії, що також обурило кіноманів.

Ще одні суперечки викликали гноми. Зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж назвав фільм "кроком у минуле", на що у Disney відповіли, що уникнуть стереотипів. У підсумку семеро гномів назвали "чарівними істотами" та зобразили їх у стрічці комп'ютерною графікою. На це обурилися інші актори з карликовістю, які поскаржились на те, що в них забрали роботу.

Навіть політика не змогла оминути фільм. Акторка Галь Гадот підтримала Ізраїль після нападу ХАМАС на країну, а от Рейчел Зеглер виступала на підтримку Палестини. Щоб уникнути скандалів ще й на цьому тлі, грандіозну прем'єру "Білосніжки" скасували.



Білосніжка та семеро гномів / Кадр з фільмів

Що кажуть критики

Рецензенти у пресі вже діляться першими відгуками. На сайтах Rotten Tomatoes фільм оцінюють у 46%, а Metacritic присвоїв стрічці 47 балів зі 100, що свідчить про середні оцінки.

У Variety високо оцінили гру Зеглер та оновлену Білосніжку, яка показала себе як лідерка у цьому фільмі. IGN Movies назвали стрічку "найкращим римейком Disney за останнє десятиліття".

А от на The Guardian стрічку назвали "виснажливо жахливою" з "нудними псевдопрогресивними доповненнями" та розкритикував обох головних акторок. У Rolling Stone вказали, що це "можливо, не найгірша екранізація анімаційного твору, хоча вона є сильним претендентом на звання найбезглуздішої".