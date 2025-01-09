Новий український фільм про війну підкорив Netflix і став найпопулярнішим на платформі

Netflix оновив свій список найкращих фільмів на платформі, і серед них виявився український повнометражний художній фільм "Буча", режисера Станіслава Тіунова, який став найпопулярнішим серед глядачів. Це емоційно насичена та важлива стрічка, що розповідає про волонтера, який рятує людей з Бучі.

Фільм відтворює реальні події, що сталися в березні 2022 року, і зображує героїчні вчинки тих, хто став на захист своїх земляків у цей страшний час. Особливістю цієї стрічки є те, що її сюжет заснований на реальній біографії волонтера Костянтина Гудаускаса.

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Український фільм "Буча" став найпопулярнішим на Netflix: про що сюжет

За сюжетом фільму "Буча", головний герой, Костянтин Гудаускас, – це литовський єврей, громадянин Казахстану, активіст, який отримав притулок в Україні та оселився в Бучі. З початком російського вторгнення Костянтин опиняється в центрі подій і, скориставшись своїм казахським паспортом, отримує можливість проїжджати через блокпости, встановлені окупаційними російськими військами, на територію, що перебуває під контролем армії РФ.

Попри неймовірну небезпеку, Костянтин вирішує використати цю можливість, аби рятувати мирних жителів з охоплених війною районів. Він вивозить понад 200 людей з Бучі, ризикуючи життям, і стає свідком того, що відбувається під час окупації. На власні очі він бачить всю жорстокість війни – від вбивств мирних мешканців до пограбувань, зґвалтувань та інших злочинів, вчинених російськими військами.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм передає страшну реальність окупації, зображаючи не лише героїзм і самопожертву головного героя, а й неймовірний біль і жах, з яким доводиться стикатися цивільним в умовах війни. Костянтин Гудаускас у цій історії стає символом нескореності та людяності в умовах жахливих трагедій, що сталися в Бучі та інших містах України.