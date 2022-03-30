Фільм "Черкаси" показуватимуть у 5 країнах світу: кошти підуть на підтримку ЗСУ

Український фільм "Черкаси" про окупацію Криму покажуть у Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Швейцарії. Кошти від продажу квитків перерахують українській армії.

Режисером кінострічки є черкащанин Тимур Ященко. У центрі воєнної екшн-драми – оборона однойменного мінного тральщика, заблокованого російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму.

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Він три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Всі кошти від продажу квитків підуть на українську армію!

– наголосили творці фільму у фейсбуці.

Раніше Film.ua Distribution повідомляли, що буде перераховувати кошти, отримані за продаж прав на покази своїх фільмів за кордоном, Збройним Силам України, а також біженцям та постраждалим від війни Росії проти України.

Окрім фільму "Черкаси" компанія також пропонує до купівлі за кордоном такі проєкти:

фентезі "Сторожова Застава";

нуарний детектив "Схованки";

анімаційний фільм "Викрадена Принцеса";

детективний серіал "Нюхач" та інші.

"Черкаси" 2020: дивіться трейлер до фільму