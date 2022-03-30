Фільм "Черкаси" показуватимуть у 5 країнах світу: кошти підуть на підтримку ЗСУ
Джерело:фейсбук фільму "Черкаси"
Український фільм "Черкаси" про окупацію Криму покажуть у Німеччині, Австрії, Ліхтенштейні, Люксембурзі та Швейцарії. Кошти від продажу квитків перерахують українській армії.
Режисером кінострічки є черкащанин Тимур Ященко. У центрі воєнної екшн-драми – оборона однойменного мінного тральщика, заблокованого російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму.
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Він три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.
Всі кошти від продажу квитків підуть на українську армію!
– наголосили творці фільму у фейсбуці.
Раніше Film.ua Distribution повідомляли, що буде перераховувати кошти, отримані за продаж прав на покази своїх фільмів за кордоном, Збройним Силам України, а також біженцям та постраждалим від війни Росії проти України.
Окрім фільму "Черкаси" компанія також пропонує до купівлі за кордоном такі проєкти:
- фентезі "Сторожова Застава";
- нуарний детектив "Схованки";
- анімаційний фільм "Викрадена Принцеса";
- детективний серіал "Нюхач" та інші.
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