24 Канал розповідає про п'ять деталей з фільму, які варто знати перед переглядом.

Про що фільм

Сюжет переносить глядача у 1975 рік на приватний острів у Середземному морі. Грецький магнат Маркос Тимолеон влаштовує пишне святкування 25-річчя доньки Софії. На свято збирається світський бомонд: ділові партнери, впливові родичі й давні друзі. Однак атмосфера розкоші триває ненадовго. Софія готується оголосити про рішення, здатне зруйнувати імперію батька. Дізнавшись про це через прослуховування її телефону, магнат запускає в хід власний безжальний план.



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Прототип головного героя – мільярдер Арістотель Онассіс

Образ Маркоса Тимолеона має реального прототипа – Арістотеля Онассіса, одного з найбагатших чоловіків XX століття. Автор оригінального роману Панос Карнезіс створив художню інтерпретацію життя суднобудівного магната, відомого статками, бурхливим романом із оперною дівою Марією Каллас і складними сімейними стосунками.



У фільмі виразно простежуються ключові моменти з реальності Онассіса: хворобливий контроль над оточенням, важка втрата єдиного сина в авіакатастрофі та прагнення повністю підпорядкувати майбутнє доньки власному бізнесу.

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Зірковий міжнародний каст

Центральну роль виконав чотириразовий номінант на премію "Оскар" Віллем Дефо, який традиційно майстерно балансує між магнетизмом та прихованою загрозою. Британський актор Джо Коул ("Гострі картузи") зіграв журналіста й біографа, чий зв'язок із донькою магната стає детонатором конфлікту. Образ Софії втілила данська акторка Вік Кармен Зонне ("Дівчина з голкою"). До акторського ансамблю також приєдналися володарка премії "Гойя" Емма Суарес ("Джульєтта") в ролі дружини Маркоса та Карлос Куевас ("Людина з Рима"), який зіграв сина іспанського маркіза.

Прем'єра в Локарно та оцінки критиків

Світова прем'єра стрічки відбулася в офіційній програмі Міжнародного кінофестивалю в Локарно, де закордонна преса зустріла трилер схвально. Зокрема, у The Guardian відзначили переконливу роботу Віллема Дефо та назвали картину сильною та впевненою, що тримає напругу від першої до останньої хвилини.



Рецензенти Screen International описали стрічку як стильне кіно про гедонізм і розбиті серця, порівнявши атмосферу ізольованого острова з класичними детективами, тоді як Cineuropa окремо звернули увагу на сильний дует батька та доньки, назвавши їхнє протистояння одним із головних двигунів сюжету.

Особливе виконання культового треку від Віллема Дефо

У фінальній сцені лунає відома композиція "Please Don't Let Me Be Misunderstoodм. Віллем Дефо особисто записав для неї вокальну партію, однак замість класичного співу актор декламує текст у форматі spoken word, що робить фінальну сцену ще більш тривожною.

Атмосфера 1970-х та естетика Корфу

Зйомки проходили в Греції – в Афінах та на острові Корфу. Операторка Ґріс Жордана побудувала візуальний ряд на контрасті між сонячними середземноморськими пейзажами та гнітючою атмосферою всередині маєтку. Команда детально відтворила естетику 1970-х років: від костюмів та інтер'єрів до бобінних магнітофонів, за допомогою яких параноїдальний магнат стежить за власними гостями.

"День народження" вийде в український прокат 20 серпня – і, схоже, святкування на цьому острові краще не пропускати.

Також нещодавн ов мережі з’явився перший трейлер психологічного трилеру з Енн Гетевей та Дакотою Джонсон "Веріті".

