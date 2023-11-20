Панічно боявся: Олексій Гнатковський розповів про найстрашнішу сцену в "Довбуші"

Український актор Олексій Гнатковський поділився моторошною сценою, яку йому довелося зіграти у історичному фільмі "Довбуш".

Артист відверто сказав, що має страх висоти. Він також пригадав, як повинен був відіграти монолог Гамлета на даху будинку. У цей момент у нього аж заніміли пальці на руках.

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Олексій Гнатковський розповів про складну сцену у "Довбуші"

Актор поділився у своєму інстаграмі, що одного дня на знімальному майданчику йому треба було пройти по колоді на висоті 20 метрів. Тож режисери запропонували артисту, щоб його на цій сцені замінив дублер-каскадер.

Зі страховки був тросик. Міцний, але ти розумієш, що це маленький тросик, за який тебе підвішено ще на інший тросик,

– зазначив Олексій.

Однак, Гнатковський поділився, що якби не пройшовся по колоді, то б потім дуже картав себе. Він вирішив подолати свій страх.

Я вам скажу чесно, дуже добре, що у мене в цій сцені були широкі штани,

– пожартував виконавець ролі Івана.

Олексій зазначив, що актори вирішували самостійно виконувати всі небезпечні сцени. Попри те, що у кожного актора був свій дублер, вони жодного разу не скористалися заміною.

Що відомо про фільм "Довбуш"