Новий динамічний бойовик на Netflix, який став найпопулярнішим на стримінгу серед українців
- Новий бойовик "Електричний штат" на Netflix став популярним серед українських глядачів.
- Фільм розповідає про альтернативний 1997 рік після техногенної катастрофи, де головна героїня Мішель разом з роботом та контрабандистом шукає зниклого брата.
- Мандрівка героїв розкриває змову місцевих еліт, які маніпулюють людьми, щоб зберегти владу.
Якщо ви шукаєте, що подивитися на Netflix, зверніть увагу на новий бойовик "Електричний штат", який нещодавно з'явився на стримінговій платформі. Цей фільм швидко завоював популярність і вже став одним із найпопулярніших серед українських глядачів.
Тож, якщо ви хочете насолодитися трилером, який поєднує елементи наукової фантастики та бойовика, "Електричний штат" стане відмінним вибором для вашого вечора. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет.
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Про що сюжет фільму "Електричний штат"
Події фільму розгортаються в 1997 році в альтернативній футуристичній версії історії, де світ пережив глобальну техногенну катастрофу. Війна, в якій люди активно використовували високотехнологічні дрони й роботів, закінчилася жахливими наслідками: машини вийшли з-під контролю та почали знищувати своїх творців. Ця війна призвела до того, що людство опинилося на межі повного зникнення, а планета потопала в руїнах та хаосі.
Юна Мішель не може зрозуміти всієї серйозності ситуації. Для маленької дівчинки, яка втратила батьків у такому ранньому віці, світ виглядає зовсім інакше. Вона не знає часів, коли все було по-іншому, і її уявлення про життя сформувалося в умовах цього жорстокого нового світу. Її наївність і чистота дозволяють їй встановити контакт з одним із пошкоджених роботів. Цей сталевий гігант, що колись був частиною арсеналу смертоносних машин, тепер стає її незламним захисником.
"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму
Разом із дивакуватим контрабандистом і його помічником, Мішель вирушає в небезпечну подорож через землю, яку колись називали Америкою, щоб знайти зниклого брата.
Їхня мандрівка не лише сповнена небезпек, але й розкриває безліч таємниць. Вони дізнаються про змову місцевих еліт, які маніпулюють простими людьми, щоб зберегти свою владу і контроль над залишками цивілізації. Поступово герої розуміють, що їхня місія не лише в тому, щоб знайти брата, а й у тому, щоб розкрити правду і покласти край тому, що змушує людей страждати від тиранії тих, хто керує.
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