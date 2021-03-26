Джош Гартнетт зізнався, чому відмовився від ролі Бетмена та кого зіграв у трилері Гая Річі

Вже з 22 квітня глядачі зможуть переглянути на великих екранах довгоочікуваний трилер Гая Річі "Гнів людський". Перед прем'єрою журналісти 24 каналу довідались нові факти про стрічку та дізнались у Джоша Гартнетта, якого героя він зіграв у цьому гучному проєкті.

Джош Гартнетт у юності розбивав серця і знімався в одному блокбастері за іншим: чи то сатиричний хорор "Факультет" або військовий фільм "Перл-Гарбор". Актор не сходив з обкладинок журналів та списків найпривабливіших чоловіків планети. Але в якийсь момент, ближче до кінця 2000-их років, він абсолютно свідомо обрав більш спокійний спосіб життя. Зараз Джош Гартнетт разом зі своєю коханою Темзін Еджертон і 3 дітьми живе тихим сімейним життям переважно у Великій Британії, грає в театрі, інді-фільмах і телевізійних шоу.

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Чому Джош Гартнетт відмовився від ролі Бетмена

Актор шкодує тільки про одну відкинуту роль – Брюса Вейна або ж Бетмена у версії Крістофера Нолана. Саме Джош Гартнетт був першим вибором студії, але красень віддав перевагу знятися у черговій інді-драмі замість "Бетмен: Початок".

Гартнетт пошкодував про цю втрачену можливість, але не через гучну роль, а через можливість просто попрацювати з Крістофером Ноланом. Джоша більше цікавив інший проєкт режисера, який розроблявся паралельно і мав зніматись наступним після "Бетмена" – це був "Престиж". Однак у цьому фільмі молодого американця не могли собі уявити ані студія Warner Bros., ані сам Нолан. Цікаво, що роль в "Престижі" отримала тодішня дівчина Джоша Гартнетта – Скарлетт Йоганссон, що тільки посилило втому актора від Голлівуду.

Зараз я шкодую не стільки про те, що не став Бетменом, адже вже тоді я приївся галасом навколо своєї персони. Шкодую про те, що не попрацював з Крістофером Ноланом. І не важливо, над яким проєктом,

– ділився актор в інтерв'ю для Playboy.

Джош Гартнетт у фільмі Гая Річі

Наразі у Джоша Гартнетта з'явилася можливість попрацювати з іншим британським режисером-візіонером, що володіє своїм унікальним авторським почерком – Гаєм Річі. Актор з'явиться в новому екшен-трилері "Гнів людський". Гаю Річі настільки сподобалося працювати з Гартнеттом, що актор вже знявся й у наступному фільмі режисера.



За лаштунками фільму "Гнів людський" / Фото Пресслужба фільму

"Гнів людський" розповідає про серію хитромудрих й майстерно виконаних пограбувань інкасаторських вантажівок, які сколихнули Лос-Анджелес. Загадковий британець на прізвисько Гілл (Джейсон Стейтем) має свої причини для того, щоб знайти замовників і виконавців цих злочинів. Якщо потрібно – він переверне все місто в пошуках винних. Ставки у грі дуже високі і скоро місто пізнає гнів людський.

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У екшен-трилері Джош Гартнетт грає такого собі Дейва – зовсім не героїчного персонажа, адже ця прерогатива залишається за Джейсоном Стейтемом. Зате цікавого з драматичної точки зору, про що із задоволенням розповідає сам актор.

Дейву дуже хочеться бути в жорсткій опозиції до Гілла, але він швидше гавкає, ніж кусає, і, звичайно, така людина як Гілл легко це розпізнає. Ці потуги створюють необхідний комедійний ефект, а вразливість персонажа, який опинився в центрі вогню, неминуче викликає співчуття,

– розповів актор.

Окрім цього, Джош Гартнетт зізнався, що одразу після прочитання сценарію створив образ свого персонажа у фільмі "Гнів людський".

"Прочитавши сценарій Гая, я легко побачив Дейва і продумав для нього передісторію. Уявіть собі хлопчика, що виріс без батька, який марив захистом власного авторитету і тому серйозно бачив себе, наприклад, в армії, хоча ні до якої служби він не готовий. Молодим хлопцем він переїжджає в Лос-Анджелес, намагаючись стати актором, не маючи ні найменшого таланту. Так Дейв і виявляється на тій роботі, яка може забезпечити його ореолом крутості. Перевозити мільйони вулицями Лос-Анджелеса – звучить для нього дуже заманливо", – поділився деталями Джош Гартнетт.



Джош Гартнетт на зйомках "Гніву людського" / Фото The Daily Mail

Перший погляд на Джоша Гартнетта у фільмі Гая Річі кіномани побачать вже зовсім скоро – автори обіцяють презентувати трейлер до бойовика 29 березня. В українських кінотеатрах прем'єра "Гніву людського" призначена на 22 квітня.

Фільмографія Джоша Гартнетта

Поки ж "Гнів людський" тільки готуються презентувати у кінотеатрах, пропонуємо провести вечір з іншою стрічкою Джоша Гартнетта. Фільмографія цього голлівудського красеня не розчарує, адже у списку його робіт можна знайти: