Не лише Дженніфер Лоуренс: 5 акторок, які могли стати обличчям "Голодних ігор"

Сьогодні важко уявити, що Катніс Евердін могла виглядати інакше. Варто лише згадати Дженніфер Лоуренс із луком у руках, як у голові автоматично починає грати мелодія "The Hanging Tree". Але Голлівуд – це місце, де один вдалий кастинг може змінити кар'єру, а один невдалий – залишитися лише цікавим фактом із розряду "а що, якби?".

Перед тим як роль Катніс дісталася Дженніфер Лоуренс, продюсери переглянули десятки молодих акторок. Дехто був за крок до підписання контракту, але доля вирішила інакше. 24 Канал зібрав п'ять зірок, які цілком могли очолити культову франшизу.

Сірша Ронан



Сірша Ронан / Фото Getty images



Зірка "Спокути" та "Леді-Птаха" була серед акторок, які проходили прослуховування на роль Катніс. Утім, замість "Голодних ігор" вона знялася в іншій екранізації популярної книги – "Гості" за романом Стефані Маєр. І якщо чесно, Голлівуд від цього точно не програв.

Гейлі Стайнфельд



Гейлі Стайнфельд / Фото Getty images



Після успіху у фільмі "Справжня мужність" саме її називали однією з головних претенденток на роль. Згодом акторка зізналася, що не шкодує через поразку, адже переконана: усе сталося саме так, як мало бути. Щоправда, без лука вона все одно не залишилася – пізніше зіграла Кейт Бішоп у всесвіті Marvel.

Шейлін Вудлі



Шейлін Вудлі / Фото Getty images



Ще одна акторка, яка ледь не стала Катніс. Зрештою їй дісталася інша героїня-антиутопія – Беатріс Пріор у франшизі "Дивергент". Вийшло майже те саме, тільки без сойки-переспівниці.

Емма Робертс



Емма Робертс / Фото Getty images



Емма теж претендувала на головну роль і навіть не приховувала свого інтересу до проєкту. Після кастингу вона прочитала всі книги й казала, що з нетерпінням чекатиме прем'єри. Зрештою акторка знайшла власний шлях до успіху завдяки серіалу "Американська історія жахів", тож без великої франшизи точно не залишилася.

Зої Дойч



Зої Дойч / Фото Getty images



Зої Дойч теж проходила екранні проби, однак швидко зрозуміла, що роль вислизає з її рук. Пізніше вона зізналася, що це була одна з найболючіших відмов у кар'єрі. Втім, без роботи акторка не сиділа й невдовзі почала активно зніматися в молодіжних фільмах.

Сюжет фільму Голодні ігри

Нагадаємо, "Голодні ігри" розповідають про антиутопічний світ Панему, де щороку тоталітарний Капітолій змушує підлітків із дванадцяти округів брати участь у смертельному шоу на виживання. Добровільно замінивши молодшу сестру, Катніс Евердін опиняється на арені, де кожен союз тимчасовий, а виживає лише один. Саме ця роль зробила Дженніфер Лоуренс суперзіркою.

До слова, поки одні актори програвали кастинги, інші актори заради ролей кардинально змінювали зовнішність і проходили неймовірні перевтілення.