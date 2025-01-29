"Коли ти вийдеш заміж" приголомшив касовими зборами за перший вікенд: про яку суму йдеться

Кінотеатральний реліз фільму "Коли ти вийдеш заміж?" став справжнім кінематографічним феноменом! Стрічка вийшла в широкий прокат 23 січня, касові збори першого вікенду задали нову планку з початку 2025-го.

Бокс-офіс першого вікенду склав 10 813 024 гривні, а кількість реалізованих квитків – 63 341. Таким чином стрічка увійшла до ТОП-7 найкасовіших фільмів за показником першого вікенду в історії українського кінематографа.

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"Коли ти вийдеш заміж?" підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу

З 24 по 28 січня команда фільму здійснила масштабний тур українськими містами. За словами режисера Олексія Комаровського, ці п'ять днів стали справжнім емоційним випробуванням для всіх учасників. Одеса, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів і Рівне – кожне з цих міст зустрічало команду тепло і відверто, наповнюючи атмосферу незабутніми емоціями та враженнями.

Овації після переглядів не вщухали довго, люди дякували й ділилися своїми враженнями. Квитки на покази розліталися за лічені години, і це ще раз підтверджує, наскільки українське кіно важливе та потрібне. Ми побачили, що наш фільм не просто знайшов свого глядача, а став подією, яка об’єднала людей,

– зазначає режисер.

Цей тур став не просто свідченням успіху, а й справжнім проривом українського кінематографа, що виходить на світову арену.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?" отримав не лише визнання глядачів, а й важливу міжнародну можливість! Стрічка буде представлена на головному Європейському кіномайданчику European Film Market у рамках 75-го Берлінського кінофестивалю. Показ фільму, який відбудеться 14 лютого, обіцяє стати однією з головних кінематографічних подій на міжнародній арені.

Ми вдячні кожному глядачеві та запрошуємо всіх у кінотеатри за порцією гумору, романтики та позитивних емоцій. Прокат в Україні триває, а ми готуємося здивувати міжнародну глядацьку аудиторію,

– каже генеральний продюсер стрічки.

Ця стрічка вражає також рекордним бюджетом, який став найбільшим за останні 10 років серед фільмів, створених виключно за приватні інвестиції.