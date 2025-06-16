Найпопулярніший драматичний трилер на Netflix, який підкорив серця українців: що це за стрічка

Якщо ви шукаєте фільм, який зможе тримати в напрузі, але разом з тим і розчулити своєю щирістю, ця стрічка ідеально підійде для вашого перегляду. Фільм "Крапля" на Netflix став одним із найпопулярніших цього тижня.

Українці вивели стрічку на третє місце серед найкращих кіноробіт на Netflix. Це проєкт 2025 року, прем'єра якого відбулась 6 червня. У матеріальній кіно 24 розповімо більше про сюжет.

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"Крапля" – найпопулярніший драматичний трилер на Netflix: про що сюжет

Глядачі відзначають, що стрічка порушує глибокі теми – ставлення людей одне до одного, рівень агресії, байдужості та майже повну втрату співчуття й милосердя. Попри скромний бюджет, фільм вражає своєю емоційністю й щирістю, а фінальний сюжетний поворот залишає сильне емоційне враження.

"Крапля": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – жінка, звичайний день якої перетворюється на справжній жах. Вона – самотня, працьовита мати, яка, абсолютно не бажаючи того, опиняється втягнутою у велику кількість жахливих ситуацій, що ведуть її дорогою, якою вона ніколи б не пішла з власної волі.

Згодом події починають набувати ще більш похмурого характеру, адже героїня опиняється в центрі підозр та труднощів. Що стане для неї цією останньою краплею?

Це було, на мою думку, неперевершено. Незнайома з творчістю Тайлера Перрі, але мені дуже сподобався цей фільм. Гра акторів – на вищому рівні. Тримає в напрузі до кінця. І так… приготуйте серветки, бо кінцівка мене розтрощила,

– пише одна із глядачок.

Ролі у стрічці зіграли Тараджі П. Генсон, Шеррі Шеперд, Теяна Тейлор, Ґлінн Термен, Сінбад та інші.