Нові персонажні постери до фільму "Круелла" викликають спражній захват

Емма Стоун, Емма Томпсон, Кірбі Гавелл-Баптіст, Пол Волтер Гаузер і Джоел Фрай – зустрічайте зірок на нових постерах до фільму "Круелла".

Представники Disney ще більше підігрівають цікавість глядачів до нового фільму "Круелла". У мережі презентували персонажні постери, якими вже захоплюються тисячі шанувальників.

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В одному зі своїх інтерв’ю Емма Стоун розказує, як костюми і макіяж допомогли їй ефектно зіграти злодійку. Власне, навіть у трейлері ми бачимо "токсичну" любов Круелли до чорно-білого вбрання.

Злодії завжди кумедні, – уточнила Емма Стоун у відео, в якому обговорює свого персонажа.

Емма Стоун обговорює свого персонажа Круеллу: дивіться відео

На початку квітня презентували трейлер до фільму, в якому показали, що головна героїня працювала на ікону моди баронесу фон Хельман. Її нестерпна і деспотична поведінка змусила Круеллу вступити у винахідливе протистояння. Вона почала мстити баронесі, знищуючи колекції її дорогого одягу, влаштовуючи безлад на елітних вечірках в її домі та викрадаючи собак, яких так любить її опонентка.

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Сюжет фільму "Круелла"

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.



Кадр з фільму "Круелла" / Фото Kinorium

Стрічка є приквелом до "101 далматинця" та показує історію Круелли де Вілль. Саме ця лиходійка відзначилась погонею за собаками в прагненні зробити шубку з їхнього хутра. А от як талановита дизайнерка, яка мріяла підкорювати світ фешн-індустрії, перетворилась на безжальну Круеллу.

Дата прем’єри запланована на 28 травня 2021 року.

Фільм "Круелла" 2021: дивіться трейлер