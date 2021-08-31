Фільм "Круїз по джунглях" матиме другу частину: що нам про це відомо

31 серпня 2021 , 12:00
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Джерело:

The Hollywood Reporter

Disney потішив глядачів приємною новиною – компанія почала працювати над продовженням фільму "Круїз джунглями" з Двейном Джонсоном та Емілі Блант. Про деталі читайте нижче.

Оскільки в минулі вихідні "Круїз по джунглях" перевищив позначку у 100 мільйонів доларів за внутрішніми касовими зборами, студія готова зняти сиквел!

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Зірки Двейн Джонсон та Емілі Блант збираються повернутися до своїх ролей: дотепного шкіпера Френка Вольфа й безстрашну дослідницю докторку Лілі Гоутон. Вони будуть переживати ще більше нових пригод!

Очікується, що також повернуться режисер і продюсери першої частини:

  • Жауме Колєт-Серра;
  • Джон Девіс;
  • Джон Фокс;
  • Бо Флінн;
  • Денні Гарсія;
  • Хірам Гарсія;
  • Скотт Шелдон.
Стрічка отримала багато схвальних відгуків, зокрема на Roten Tomatoes фільм має оцінку серед глядачів 94%. Фільм оцінили й на Cinemascore, де він отримав 92% балів.

Що нам відомо про фільм

У стрічці "Круїзі по джунглях" Двейн "Скеля" Джонсон грає капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант.

Пригодницький фільм "Круїз у джунглях" створено за мотивами однойменного маршруту, який пропонують відвідувачам Діснейлендів. Під час подорожі гості парку пливуть на спеціально облаштованому човні ретельно прокладеним маршрутом у супроводі гіда. Дорогою відвідувачі поринають в атмосферу 1930-х років та відчувають себе справжніми дослідниками дикої природи. Вперше маршрут було відкрито у 1955 році. Наразі він діє майже в усіх Діснейлендах світу. Новий проєкт студії Disney є четвертим в історії, створеним за мотивами тематичних маршрутів парку Діснейленд. Найпопулярнішою з подібних проєктів стала франшиза "Пірати Карибського моря", – зазначає "Планета кіно".

"Круїз по джунглях" 2021 рік: дивіться трейлер

 

Автор: Наталія Гулій