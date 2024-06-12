Фільм "Культурний квест: Україна" з ONUKA отримав найпрестижнішу телепремію Америки

У Сполучених Штатах оголосили лауреатів денної премії Еммі, яка вручається найкращим шоу в денних американських телевізійних програмах. Серед них нагороду в категорії "Видатна спеціальна програма" отримав проєкт "Культурний квест: Україна".

Серію проєкту "Культурний квест" про Україну зняли у вересні 2022 року. У матеріалі ви дізнаєтеся більше про фільм та його особливості.

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Фільм "Культурний квест: Україна" з ONUKA отримав премію Еммі

У фільмі розкривається тема того, як люди з різних культурних сфер в Україні виражають свій протест проти війни, намагаються надихнути земляків та нагадати решті світу, чому Україна є важливою і чому варто за неї боротися.

Зйомки пов'язані з Черніговом, бо частина їх відбувалася у рідному мені художньому просторі, де я мала можливість говорити з неймовірним Яном Грантом про українську культуру та творчість ONUKA під час війни. Це насправді видатна подія та можливість відкрити світові нашу культурну спадщину та нагадати про Україну вкотре,

– зазначила виконавиця ONUKA.

Режисером проєкту був Ян Грант, який разом з оператором Яном Левассером подорожував Україною у вересні 2022 року. Зйомки були спонсовані коледжем Густава Адольфа в Сент-Пітері, штат Міннесота.

Без сумніву, перемога супроводжується гірко-солодкими емоціями, якщо порівняти її з холодною реальністю війни, яка триває в Україні. Неможливо передати словами, як би я хотів, щоб мої українські друзі могли піднятися на сцену Еммі та отримати цю нагороду особисто, але це просто не та реальність, в якій зараз живуть українці,

– йдеться у дописі режисера.

"Культурний квест": дивіться фільм онлайн

Грант наголошує, що над створенням стрічки також працювали українці. Співачка Ната Жижченко (ONUKA) виступила креативною продюсеркою і з'явилася у фільмі. Фільмування проводилося у мистецькому просторі "Фабрична, 12", який належав дідусеві виконавиці.

Американському режисеру допомагала також Олеся Островська-Люта та команда з "Мистецького Арсеналу".

Що відомо про премію Еммі

У ніч на 8 червня відбулася 51-ша церемонія нагородження денних премій Еммі.