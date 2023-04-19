"Люксембург, Люксембург" став лідером в українському прокаті: перші відгуки на фільм

Фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" вийшов в українських кінотеатрах 13 квітня. За перший вікенд прокату він зібрав 5,59 мільйона гривень та 36 400 глядачів біля екранів. Це другий найкращий старт серед українських фільмів після початку повномасштабного вторгнення.

"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Як стрічку оцінили українці – читайте далі.

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"Люксембург, Люксембург": сюжет й трейлер

Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько.

Окрім братів Насірових, у стрічці зіграли:

Наталія Гнітій,

Людмила Саченко,

Віктор Драпіковський,

Доріс Майданюк,

Карина Черчевич та інші.

Вагому роль у стрічці грає мова, завдяки якій стрічку вже розбирають на цитати. "Знаєте, мене досі не відпускає "Люксембург, Люксембург". Хочеться розтягнути цей фільм на цитати та записати їх у блокнотику, як ото в дитинстві тексти пісень записували", – пишуть українці.

Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

Відгуки на фільм

Відгук 1: "Усі образи до болю знайомі. Усі картинки спливають в пам'яті. Усі діалоги й жарти – максимально реалістичні. Це надзвичайно сентиментальне кіно навіть попри те, що намагається лишатися цинічним".

Відгук 2: "Дуже ніжний фільм "Люксембург, Люксембург". У нашому кінематографі якось 1990-ті не відображені повною мірою, а фільми Антоніо Лукіча цю прогалину цікаво, елегантно і повно закривають, хоча, справді, фільм не про 1990-ті. І навіть символічний малиновий піджак "звучить" інформативно, без фетишизації й надмірної романтизації. Окреслені гумором, іронією та флером симпатії герої дуже графічно відображають перехідний побут тогочасного життя. Чудові герої й дуже точні актори. Хороший фільм. Ідіть".

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Відгук 3: "Якби раптом хтось шукав ілюстрацію до поняття милосердя, то фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча поза конкуренцією. Найбільш християнський і найбільш біблійний (якщо не єдиний) український фільм.

Звідки ця інтуїція у зовсім молодого хлопця? Антоніо Лукіч, звідки ця дивна і безумовна любов до людей?".

Відгук 4: "Люксембург, Люксембург" — я надзвичайно критичний до українського кінематографа, але це певно найкраще, що я дивився з "нашого". Антоніо Лукіч – геній. Назвав комедією глибоку драму. Об’єднав у фільмі все те, що викликає у мене відразу і від чого тікаю в Україні — пацики на спортивному, мусара з мутками, папік на крузаку, водії маршруток, весь цей трешовий "колорит", подав це без висміювання смішно і сумно. І до сліз страшний приклад, як просрати своє життя, а іншого і не буде. Все, без спойлерів, просто йдіть у кіно. Це антропологічно шедевральне".

Відгук 5: "Той фільм, який грузить флешбеками і спершу ржеш до сліз, а потім виходиш з кінотеатру – мовчки куриш і сльози на очах вже інші. Антоніо Лукіч видав черговий шедевр, котрий викликає бурю емоцій і залишає посмак надії та журби. Раджу подивитись, воно того варто. 10 з 10".

Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург" / ForeFilms

Фільм "Люксембург, Люксембург" брав участь у конкурсі “Горизонти” на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, а 13 квітня 2023 року стартував в українських кінотеатрах.

“Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів proMOTION, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка у межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.