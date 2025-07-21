Про людину, що змінила світ: в Україні вийде фільм, який закохає у себе усіх глядачів
- 11 вересня в український прокат виходить біографічний фільм "Малевич", який розповідає про життя художника Казимира Малевича, його творчий шлях і опір радянській владі.
- Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, а музику створив Милош Єліч з Океану Ельзи; у фільмі наголошується на українському корінні Малевича.
- Фільм також включає важливі ролі Ірми Вітовської-Ванци, Христини Федорак, Марини Кошкіної та інших.
- Саундтреком стала пісня "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI.
11 вересня в український прокат виходить біографічний фільм "Малевич". Це історія про художника, що змінив світ мистецтва і чинив опір радянській владі.
Стрічка з Віталієм Ажновим у головній ролі слідкує за творчим шляхом генія, що має перетини з сучасністю, і показує яким був автор "Чорного квадрату". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про фільм.
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Що відомо про новий український фільм "Малевич"?
Стрічка охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху в якій він жив і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.
Головну роль у фільмі зіграв народний актор Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах "Калігула", "Марія Стюарт" і "Макбет" у театрі імені Івана Франка.
Також важливі ролі втілили Ірма Вітовська-Ванца, Христина Федорак, Марина Кошкіна, Костянтин Темляк, Дарія Творонович і Олександр Рудинський. Одного з персонажів втілив Олексій Горбунов.
Було дуже важливо зберегти історичну правдивість. Ми шукали ту межу, яка дозволить зробити героїв цікавими, непередбачуваними, а з іншого боку відповідатиме їх біографіям, наповнить фільм глибиною. Ми довго працювали над створенням образів, вивчали архіви, консультувалися з істориками, аби кожен персонаж був цілісним, щирим і вписувався в епоху,
– розповідає режисерка Дар'я Онищенко.
"Малевич": дивіться онлайн трейлер фільму
Музику до фільму створив Милош Єліч з Океану Ельзи, а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевич – "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI. Її історія нерозривно пов'язана з Тарасом Шевченком і довгий час виконувалася на згадку про нього. SHUMEI переосмислив та осучаснив звучання музичного твору.
Представлення надбань української культури – важливий елемент фільму. Адже стрічка покликана нагадати світу про українське коріння Казимира Малевича.