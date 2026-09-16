Грим по 4 години і шалені трюки: що пережив Джим Керрі на зйомках

Є фільми, які старіють разом із нами, а є "Маска" – де Джим Керрі через понад 30 років усе ще висовує очі з орбіт, крутиться смерчем і кричить своє легендарне Ssssmokin! так, ніби 1994-й нікуди й не закінчувався.

Стрічка стала одним із головних хітів у кар'єрі Керрі, відкрила Голлівуду Кемерон Діас і довела, що іноді найкращий спецефект – це просто дуже пластичний актор, якому дозволили робити майже все. 24 Канал розповідає як знімали фільм та що цікавого було на зйомках.

"Маска"

Рік: 1994

Жанр: комедія, фентезі, кримінал

IMDb: 7

Режисер: Чак Рассел

У ролях: Джим Керрі, Кемерон Діас, Пітер Рігерт, Пітер Грін, Емі Ясбек, Річард Джені.

Про що фільм "Маска"



Фільм "Маска" / Фото imdb



Стенлі Іпкіс – сором'язливий банківський службовець, якому приблизно однаково не щастить і з жінками, і з начальством, і взагалі з життям. Але одного дня він знаходить загадкову дерев'яну маску.

Варто її надягнути – і тихий Стенлі перетворюється на зеленого, самовпевненого й абсолютно некерованого героя, для якого закони фізики існують лише як рекомендація.

А далі – пограбування банку, гангстери, поліція та красуня Тіна Карлайл у виконанні Кемерон Діас. Загалом звичайний вечір людини, яка просто невдало підібрала аксесуар.

Як створювали фільм "Маску"

Найцікавіше, що спочатку це могла бути зовсім інша картина. Фільм заснований на коміксах Dark Horse, де Маска була значно жорстокішою, а історія тяжіла до хорору. Режисер Чак Рассел згадував, що рання концепція нагадувала йому фільми на кшталт "Кошмару на вулиці В'язів": персонажі надягали маску, після чого починалася дуже кривава історія. Але Рассел побачив потенціал Джима Керрі й вирішив перетворити матеріал на шалену комедію.

І це було ризиком. На момент, коли Керрі отримав роль, "Ейс Вентура" ще не вийшов, а студія не вважала його гарантованою кінозіркою. За "Маску" акторові заплатили близько 450 тисяч доларів – контракт уклали ще до того, як його популярність різко злетіла.

А Кемерон Діас взагалі раніше не знімалася в кіно

Сьогодні складно уявити "Маску" без Тіни Карлайл, але для Кемерон Діас це була перша роль у кіно. До цього вона працювала моделлю.

Чак Рассел побачив її фотографію у кастинг-директора й попросив запросити на прослуховування. Студія сумнівалася: віддати головну жіночу роль людині без акторського досвіду звучало не надто безпечно.

Діас проходила прослуховування близько шести тижнів і читала сцени з Керрі багато разів. Сам режисер пізніше згадував, що під час спільних проб навіть Керрі грав краще поруч із нею – хімія між ними була очевидною.

Джим Керрі частково замінив спецефекти



Фільм "Маска" / Фото imdb



Для 1994 року "Маска" виглядала неймовірно технологічно. Над ефектами працювала Industrial Light & Magic, яка незадовго до цього створювала динозаврів для "Парку Юрського періоду".

ILM називає "Маску" одним із перших фільмів, де подібну мультяшну 3D-анімацію так активно поєднали з живим актором.

Але була одна проблема: Керрі й без комп'ютера міг зробити з власним обличчям приблизно половину того, що планували аніматори. За спогадами творців, його фізична комедія навіть дозволила скоротити кількість дорогих цифрових ефектів.

Цікаві факти про фільм "Маска"





Фільм "Маска" / Фото imdb

Грим займав близько чотирьох годин щодня. Керрі називав процес виснажливим, хоча сама Маска давала йому величезну акторську свободу.

Під час однієї зі сцен Керрі мав швидко змінювати образи – від матадора до Елвіса Преслі. Коли режисер через брак часу запропонував прибрати Елвіса, актор фактично відповів: Елвіс буде – і сцену встигли зняти.

Стрічка коштувала приблизно 23 мільйони доларів, а у світовому прокаті зібрала понад 351 мільйон. Тобто зелений чоловік виявився дуже хорошою інвестицією.

"Маску" номінували на "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

А раніше ми вже згадували ще одну культову стрічку – "Великий" із Томом Генксом. Розповідали, як створювали фільм, який приніс акторові першу номінацію на "Оскар", і зібрали цікаві факти зі зйомок.