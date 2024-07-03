Історія, про тих, хто пройшов пекло: фільм про бійців легендарної 3 ОШБр вже на Netflix
На стрімінговому сервісі Netflix вийшла документальна стрічка про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади "Ми були рекрутами". Фільм створив талановитий український режисер Любомир Левицький.
Він також створив такі стрічки: "Тіні незабутих предків", "Follow me" та "Штольня". Фільм "Ми були рекрутами" став однією з найуспішніших документальних стрічок за всю історію України.
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Фільм "Ми були рекрутами" вийшов на Netflix
Стрічка вийшла в прокат 2 травня. За чотири тижні фільм відвідало більш ніж 32 000 глядачів, отримавши понад 5,2 млн гривень касового збору. Цей результат – другий за бокс-офісом для українських документальних стрічок після "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який отримав кінопремію Оскар.
В центрі сюжету фільму – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви.
Ця робота для мене – це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв'ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у мирній країні,
– розповідає Любомир Левицький.
"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму
Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму – це справжні військовослужбовці бригади. Їхні розповіді розкажуть нам більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.