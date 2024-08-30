Про справжнє обличчя російських окупантів: в Україні відбулась прем'єра фільму "Мирні люди"

29 серпня в український прокат вийшла документальна стрічка "Мирні люди", яка відкриває приголомшливі деталі війни через призму перехоплених розмов російських окупантів з їхніми близькими. Фільм розкриває справжнє обличчя "Великої Росії", демонструючи, як російські військові та їхні родичі ставляться до війни та українців.

Ці телефонні діалоги показують, як війна сприймається "мирними" цивільними, які не лише підтримують насильство, але й показують моральну деградацію російського суспільства. У матеріалі Кіно 24 читайте подробиці про стрічку.

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В Україні вийшов фільм "Мирні люди": про що стрічка

"Мирні люди" – це не просто фільм про війну, це свідчення того, як війна впливає на обидві сторони війни, розкриваючи лицемірство й байдужість до страждань людей. Завдяки перехопленим дзвінкам, глядачі отримують змогу почути справжні думки російських військових і їхніх рідних, що значно відрізняються від офіційної пропаганди.

Стрічка досліджує природу російського імперіалізму та руйнування моральних норм у суспільстві, яке підтримує агресію.

"Мирні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирні люди" демонструє, як окупанти обговорюють хід воєнних дій, діляться жахливими деталями з поля бою та висловлюють свою позицію щодо так званої "спецоперації". Ці розмови не лише показують, як війна руйнує життя українців, а й розкривають моральний стан самих окупантів і їхніх рідних.