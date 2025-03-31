Боремося за правду, – новий фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав престижну нагороду

Нова документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримала престижну відзнаку F:ACT Award на копенгагенському фестивалі документального кіно CPH:DOX.

Український режисер прокоментував визнання фільму. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку режисера.

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Відомо, що нагорода F:ACT Award присуджується за видатні роботи на перетині журналістики та кінематографа.

Попри те, що Мстислав Чернов не зміг особисто бути присутнім на церемонії нагородження, він записав відеозвернення.

Для мене ця нагорода має особливе значення. Це важкий час для України. Це важкий час для українських кінематографістів. Але саме зараз ми боремося за правду, за виживання, за те, щоб наші історії не були забуті. І ця відзнака – це ще один доказ того, що нас чують і бачать,

– наголосив режисер.

Він також висловив подяку членам журі та творчій команді, серед яких Мішель Мізнер, Олександр Бабенко, Рейні Аронсон-Рат і Сем Слейтер.

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"

Документальну стрічку створили у співпраці з Associated Press та PBS Frontline.

У фільмі розповідається про бої за село Андріївка, розташоване за 10 кілометрів від Бахмута. "2000 метрів до Андріївки" показує, як українським військовим з Третьої окремої штурмової бригади вдалося звільнити населений пункт від російських окупантів.

Робота над фільмом тривала близько півтора року, а безпосередні знімання розпочалися у вересні 2023 року в умовах активних бойових дій.

Нагадаємо, "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув Оскар-2024 як найкращий документальний фільм.