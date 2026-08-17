$46 мільйонів на один фільм: "Надія" встановила рекорд корейського кіно

За оцінками корейських медіа, виробництво стрічки коштувало близько $46 млн, зробивши «Надію» найдорожчим фільмом в історії корейського кіно.

Як повідомляє 24 Канал "Надія" стала першою режисерською роботою На Хон Джіна після "Крику" 2016 року. Від перших задумів до виробництва минуло близько п'яти років, а зйомки завершилися лише у березні 2024-го.

Точний бюджет творці не називають. Корейські джерела говорять про понад 50–70 мільярдів вон, тоді як міжнародні медіа оцінюють витрати приблизно у $46 мільйонів. У будь-якому разі результат один – рекордний бюджет для корейського кіно.

Куди пішли гроші?

Частина бюджету очевидно пішла на міжнародний каст. У фільмі зіграли Хван Чон Мін, Чо Ін Сон, Хойон, Тейлор Рассел, Кемерон Бріттон, Алісія Вікандер та Майкл Фассбендер. Але одними зірками $46 мільйонів не витратиш.

Зйомки проходили у Південній Кореї та Румунії, зокрема команда працювала у Національному парку Ретезат. Режисер особисто шукав локації разом з оператором Хон Кьон Пхьо.

Окрема стаття витрат – VFX та створення інопланетних істот. Для цього використовували motion capture і facial capture.

При цьому На Хон Джін не хотів робити просто черговий фільм, де цифровий монстр бігає по екрану, а глядач намагається зрозуміти, де закінчується сюжет і починається комп'ютерна графіка. Він поєднав масштабні спецефекти з реальними локаціями та практичними рішеннями.

"Надія": дивитись терйлер

І це не просто фільм про прибульців

За словами режисера, в основі "Надії" лежать роздуми про значно серйозніші речі – звідки беруться насильство, злочини та суспільні проблеми і як одна подія може запустити ланцюг масштабної трагедії.

Тобто інопланетна істота – це лише частина історії. Решта, схоже, буде про людей. А з ними, як відомо, іноді страшніше.

$46 мільйонів уже почали повертатися

Схоже, ставка на найдорожчий корейський фільм себе виправдала. "Надію" продали більш ніж у 200 країн і територій – це рекорд за міжнародними передпродажами серед корейських фільмів. За даними інвестора та дистриб'ютора Plus M Entertainment, міжнародні угоди дозволили повернути близько половини чистого виробничого бюджету ще до прем'єри в Кореї.

На домашньому ринку фільм стартував 15 липня 2026 року і швидко перетнув позначки у 1, 2 та 3 мільйони глядачів. Наприкінці липня аудиторія наближалася до 3,5 мільйона, а інвестор повідомив про досягнення точки беззбитковості.

Тож "Надія" приїде в Україну вже не просто як дорогий фантастичний екшен. За плечима у фільму – Канни, рекордні міжнародні продажі та успішний корейський прокат.

Залишається перевірити головне: чи виглядають $46 мільйонів на екрані саме на $46 мільйонів.

До речі, скоро в українських кінотеатрах вийде ще один гучний трилер – "День народження" з Віллемом Дефо.



