Цікаві факти про фільм "Незворотність" – один із наймоторошніших в історії кіно

Фільм "Незворотність" режисера Гаспара Ное є одним з наймоторошніших та найнезручніших в історії кіно. У лютому 2021 року вийшла повна інверсія цього фільму.

У вересні 2020 року на кінофестивалі у Венеції показали перемонтовану версію фільму "Незворотність". У новій стрічці події розвиваються в хронологічному порядку.

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Як зауважив сам режисер стрічки Гаспар Ное, фільм 2002 року був головоломкою. Тепер це зрозумілий диптих, який вмістився на обох сторонах вінілової платівки. На стороні B – сучасний ремікс з більш виразними та зрозумілими голосами, на стороні А – оригінальна, концептуальна версія стрічки.

Оригінальна "Незворотність" розповідала історію у зворотному порядку і заплутувала глядачів. Новий монтаж робить події зрозумілішими, але від того ще більш моторошними. У цій версії не була вирізана жодна подія та збереглися усі діалоги. Тому вона й отримала назву "Незворотність. Повна інверсія",

– сказав Ное.

Фільм "Незворотність. Повна інверсія": дивіться трейлер

Цікаві факти про фільм "Незворотність"

Перші 30 хвилин фільму мають фоновий шум з частотою 28 Гц (низька частота, якої майже не чути). Це подібно до шуму, викликаного землетрусом. У людей він провокує нудоту і запаморочення . Це було причиною того, що люди виходили з кінотеатрів під час першої частини фільму. Режисер навмисно хотів отримати цю реакцію.

. Це було причиною того, що люди виходили з кінотеатрів під час першої частини фільму. Режисер навмисно хотів отримати цю реакцію. Гаспар Ное хотів зняти фільм з реальною парою, тож тоді ще одружені Венсан Кассель і Моніка Беллуччі ідеально підходили під всі вимоги. Але коли тріо почало працювати над ідеями для фільму, він став набувати набагато похмурішого відтінку.

Вся історія оригінальної стрічки розповідається у зворотному порядку. Хоч сам фільм знятий в хронологічному порядку, за винятком фінальної сцени. Перед зйомками у режисера була лише чернетка з 3 сторінок, тож усі діалоги у фільмі зімпровізовані .

. Режисер Гаспар Ное зізнався, що вживав кокаїн під час зйомок сцен у Rectum, тому що "втомлювався від роботи з камерою".

Моніка Беллуччі і Джо Престіа за 2 ночі зняли 6 дублів сцени зґвалтування. Єдиним обмеженням для акторів, окрім початку і кінця, було те, щоб сцена не тривала більше ніж 20 хвилин. Беллуччі стверджувала, що перший дубль дався їй найпростіше, оскільки в наступних дублях вона була проінформована про те, що мало статися і їй важко було це допустити. Також вона зізнавалась, що для неї неможливо дивитись цю сцену повністю, тому вона ніколи її не бачила цілком.

У сценах зі вбивством та зґвалтуванням використані цифрові технології – кров та інші наслідки цих сцен додали за допомогою комп'ютера.

"Rectum" є справжнім гей-клубом в Парижі. Він називається Club Banque ("Клубний банк") та розміщений в підвалах колишнього банку. Знімальна група змінила назву, переробила інтер'єр і додала червону підсвітку. Клуб на стільки збивав з пантелику, що у багатьох членів команди виникла клаустрофобія.

На дверях ванної кімнати Маркуса висить постер з обкладинки коміксу Captain Marvel #1.



Кадр з фільму "Незворотність" / Фото Retro HD

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