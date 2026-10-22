Він випередив "Хрещеного батька" та "Темного лицаря": яка стрічка очолює рейтинг IMDb

Драма Френка Дарабонта вийшла ще у 1994 році, але досі очолює рейтинг найкращих фільмів IMDb. Стрічка з Тімом Роббінсом і Морганом Фріменом отримала оцінку 9,3 бала з 10, хоча її історія успіху виявилася зовсім не миттєвою.

Фільми змінюють одне одного в кінотеатрах, гучні прем'єри збирають мільйони переглядів, а глядачі постійно шукають щось нове. Та є стрічка, яка вже понад 30 років залишається серед головних кінематографічних орієнтирів. "Втеча з Шоушенка" посідає перше місце в рейтингу IMDb, розповідає 24 Канал.

9,3 бала з 10: що показує рейтинг IMDb

За даними IMDb, "Втеча з Шоушенка" має оцінку 9,3 з 10 на основі приблизно 3,2 мільйона користувацьких голосів. Стрічка посідає перше місце серед найкращих фільмів платформи.

Поруч із нею в рейтингу:

"Хрещений батько", 9,2/ 0 за рейтингом IMDb

"Темний лицар", 9,1/10 за рейтингом IMDb

"Хрещений батько 2", 9/10

"Володар перснів: Повернення короля", 9/10 за рейтингом IMDb

"12 розгніваних чоловіків", 9/10

"Список Шиндлера", 9/10

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер фільму онлайн

Високу оцінку фільм отримав від величезної аудиторії, яка формувалася десятиліттями. Це не короткочасний сплеск інтересу після прем'єри, а результат того, що стрічку продовжують відкривати для себе нові покоління глядачів.

Фільм, який не став сенсацією за один день

Сьогодні складно уявити "Втечу з Шоушенка" без статусу класики. Однак під час першого прокату все складалося не так очевидно. Фільм вийшов у 1994 році, а його касові збори у США та Канаді зрештою становили близько 28,8 мільйона доларів. Для картини з бюджетом приблизно 25 мільйонів доларів це не був той фінансовий тріумф, якого очікують від майбутнього культового хіта.

Кадр з "Втеча з Шоушенка" / Фото IMDb

Стрічка також отримала сім номінацій на премію "Оскар", зокрема за найкращий фільм, найкращу чоловічу роль та адаптований сценарій. Проте жодної статуетки тоді не здобула.

І все ж час зіграв на її боці. Поступово фільм знайшов свою аудиторію, а телевізійні покази та домашні відеовидання допомогли йому вийти далеко за межі початкового прокату.

Стівен Кінг написав історію, яка виявилася значно ширшою за жанр

В основі фільму – повість Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка". З ім'ям Кінга найчастіше асоціюють жахи, моторошні та надприродні історії. Але "Втеча з Шоушенка" демонструє інший бік його творчості – увагу до людської поведінки, страхів, внутрішніх змін і стосунків між людьми.

Кадр з фільму "Втеча з Шоушенка"/ Фото IMDb

Чому "Втеча з Шоушенка" досі працює

Одна з причин тривалої популярності фільму – відсутність прив'язки до конкретної епохи. У ньому немає технологічних новинок, модних трендів або жартів, які через кілька років втратили б актуальність. Натомість є теми, які не потребують пояснень: гідність, дружба, несправедливість і здатність не дозволити обставинам остаточно визначити твоє життя.

У ньому немає технологічних новинок, модних трендів або жартів, які через кілька років втратили б актуальність. Натомість є теми, які не потребують пояснень: гідність, дружба, несправедливість і здатність не дозволити обставинам остаточно визначити твоє життя. Окрему роль відіграє акторський дует Тіма Роббінса та Моргана Фрімена. Їхні персонажі відрізняються досвідом і поглядами, а їхні стосунки розвиваються поступово. Фільм не поспішає підштовхувати глядача до емоцій – він дає час звикнути до героїв, побачити їхні слабкості та зрозуміти, чому навіть невеликі зміни можуть мати велике значення.

Кадр з фільму "Втеча з Шоушенка"/ Фото IMDb

Важливі й деталі, які працюють не лише на сюжет. Операторська робота Роджера Дікінса, монтаж Річарда Френсіса-Брюса та музика Томаса Ньюмана створюють атмосферу, у якій тиша, погляди й окремі сцени іноді говорять більше за діалоги. Недарма всі троє були відзначені номінаціями на "Оскар" за роботу над фільмом.

Роджера Дікінса, Річарда Френсіса-Брюса та Томаса Ньюмана створюють атмосферу, у якій тиша, погляди й окремі сцени іноді говорять більше за діалоги. Недарма всі троє були відзначені номінаціями на "Оскар" за роботу над фільмом. "Втеча з Шоушенка" не хоче постійно дивувати глядача несподіваними поворотами. Її еомен – у тому, як поступово змінюється сприйняття героїв і того, що з ними відбувається.

Схожий ефект ностальгії має й інша культова стрічка з Ніколь Кідман – фільм, якому вже 28 років і який досі хочеться передивлятися.