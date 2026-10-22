Він випередив "Хрещеного батька" та "Темного лицаря": яка стрічка очолює рейтинг IMDb
Драма Френка Дарабонта вийшла ще у 1994 році, але досі очолює рейтинг найкращих фільмів IMDb. Стрічка з Тімом Роббінсом і Морганом Фріменом отримала оцінку 9,3 бала з 10, хоча її історія успіху виявилася зовсім не миттєвою.
Фільми змінюють одне одного в кінотеатрах, гучні прем'єри збирають мільйони переглядів, а глядачі постійно шукають щось нове. Та є стрічка, яка вже понад 30 років залишається серед головних кінематографічних орієнтирів. "Втеча з Шоушенка" посідає перше місце в рейтингу IMDb, розповідає 24 Канал.
9,3 бала з 10: що показує рейтинг IMDb
За даними IMDb, "Втеча з Шоушенка" має оцінку 9,3 з 10 на основі приблизно 3,2 мільйона користувацьких голосів. Стрічка посідає перше місце серед найкращих фільмів платформи.
Поруч із нею в рейтингу:
- "Хрещений батько", 9,2/ 0 за рейтингом IMDb
- "Темний лицар", 9,1/10 за рейтингом IMDb
- "Хрещений батько 2", 9/10
- "Володар перснів: Повернення короля", 9/10 за рейтингом IMDb
- "12 розгніваних чоловіків", 9/10
- "Список Шиндлера", 9/10
"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер фільму онлайн
Високу оцінку фільм отримав від величезної аудиторії, яка формувалася десятиліттями. Це не короткочасний сплеск інтересу після прем'єри, а результат того, що стрічку продовжують відкривати для себе нові покоління глядачів.
Фільм, який не став сенсацією за один день
Сьогодні складно уявити "Втечу з Шоушенка" без статусу класики. Однак під час першого прокату все складалося не так очевидно. Фільм вийшов у 1994 році, а його касові збори у США та Канаді зрештою становили близько 28,8 мільйона доларів. Для картини з бюджетом приблизно 25 мільйонів доларів це не був той фінансовий тріумф, якого очікують від майбутнього культового хіта.
Стрічка також отримала сім номінацій на премію "Оскар", зокрема за найкращий фільм, найкращу чоловічу роль та адаптований сценарій. Проте жодної статуетки тоді не здобула.
І все ж час зіграв на її боці. Поступово фільм знайшов свою аудиторію, а телевізійні покази та домашні відеовидання допомогли йому вийти далеко за межі початкового прокату.
Стівен Кінг написав історію, яка виявилася значно ширшою за жанр
В основі фільму – повість Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка". З ім'ям Кінга найчастіше асоціюють жахи, моторошні та надприродні історії. Але "Втеча з Шоушенка" демонструє інший бік його творчості – увагу до людської поведінки, страхів, внутрішніх змін і стосунків між людьми.
Чому "Втеча з Шоушенка" досі працює
- Одна з причин тривалої популярності фільму – відсутність прив'язки до конкретної епохи. У ньому немає технологічних новинок, модних трендів або жартів, які через кілька років втратили б актуальність. Натомість є теми, які не потребують пояснень: гідність, дружба, несправедливість і здатність не дозволити обставинам остаточно визначити твоє життя.
- Окрему роль відіграє акторський дует Тіма Роббінса та Моргана Фрімена. Їхні персонажі відрізняються досвідом і поглядами, а їхні стосунки розвиваються поступово. Фільм не поспішає підштовхувати глядача до емоцій – він дає час звикнути до героїв, побачити їхні слабкості та зрозуміти, чому навіть невеликі зміни можуть мати велике значення.
- Важливі й деталі, які працюють не лише на сюжет. Операторська робота Роджера Дікінса, монтаж Річарда Френсіса-Брюса та музика Томаса Ньюмана створюють атмосферу, у якій тиша, погляди й окремі сцени іноді говорять більше за діалоги. Недарма всі троє були відзначені номінаціями на "Оскар" за роботу над фільмом.
- "Втеча з Шоушенка" не хоче постійно дивувати глядача несподіваними поворотами. Її еомен – у тому, як поступово змінюється сприйняття героїв і того, що з ними відбувається.
Схожий ефект ностальгії має й інша культова стрічка з Ніколь Кідман – фільм, якому вже 28 років і який досі хочеться передивлятися.